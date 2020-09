Tre øyparadis til salgs kort vei fra Bergen

Eiendomsmegler tror rekordlav rente og koronasituasjonen gjør at eksklusive fritidseiendommer legges ut for salg samtidig.

Hyttemarkedet har i år vært brennhett blant annet som følge av avlyste feriereiser til utlandet i pandemien og den historisk lave renta.

Eiendomsmegler Per Magne Birkeland tror det er grunnen til at kostbare fritidseiendommer har blitt lagt ut for salg samtidig.

Nå er tre øyer med hytter utenfor Bergen til salgs.

TIL SALGS: Moldtveitholmen har en prisantydning på 9 millioner kroner. Foto: Petter Solheim / Inviso

– Det er litt spesielt at det er holmer til salgs rundt Bergen, men med koronasituasjonen kombinert med en veldig gunstig rente åpner det seg et marked på en helt annen måte, sier Birkeland i Eiendomsmegler Bergen til TV 2.

– Det er naturlig at flere vurderer hvite strender her hjemme når strendene i syden er stengt, sier Birkeland til Bergens Tidende, som først omtale saken.

Tar tid

Birkeland har fått i oppdrag å selge Moldtveitholmen i Øygarden kommune.

Holmen inneholder to eiendommer, hver med hytte og naust, stort kaianlegg og to sandstrander. Prisantydningen er satt til 9 millioner kroner.

KORT VEI TIL BERGEN: Det tar cirka 20 minutter fra Bryggen i Bergen til denne eiendommen om du kjører i cirka 25 knop. Foto: Petter Solheim / Inviso

Holmen har vært ute på markedet siden juli.

Birkeland sier at det har vært god interesse for eiendommen, men sier at med høy prisklasse er det normalt at det tar lenger tid å få solgt den.

Megleren har fått flere henvendelser, men har nå en konkret interessent som ønsker seg den.

I annonsen står det at den ene av to badestrender på øya er så usjenert «at du kan bruke akkurat den badebuksen du selv ønsker uten at båttrafikken forbi ser inn til stranden».

4 millioner på fire år

En annen eiendom som også har vært til salgs siden juli, er Tjoholmen i Bjørnafjorden kommune.

Øya er på 6 mål og har totalt en bygningsmasse med bruksareal på hele 430 kvadratmeter fordelt på hovedhytte, naust og gjestehytte.

Prisantydningen er satt til 20 millioner kroner for den eksklusive eiendommen.

ØYPARADIS: Tjoholmen ligger i Lysefjorden i Bjørnafjorden kommune. Foto: Espen Wilhelmsen / Wilhelmsen Photography / Privatmegleren

Daglig leder i Privatmegleren Tom Jørgensen, som har fått i oppdrag å selge Tjoholmen, tror det er tilfeldigheter at tre øyer er til salgs utenfor Bergen på samme tidspunkt.

Han sier at det har vært en håndfull som har vært interessert i holmen i Bjørnafjorden kommune, og sier at det har blitt avholdt to visninger.

– Forrige eier kjøpte den i 1998 og solgte den i 2016. Nåværende eier kjøpe den for fire år siden for 16 millioner med tanke på å utvikle den for videre salg, og nå er den altså ute, sier Jørgensen til TV 2.

BASSENG: Grønholmen er til salgs, og med eiendommen følger et oppvarmet basseng. Foto: Xbolig / Nicolas Langvand

Tysk interesse

Det tredje øyparadiset som er til salgs utenfor Bergen, er Grønholmen på Magner i Alver kommune.

Øya er på 9,5 mål og inneholder to hytter, oppvarmet basseng, naust, kaianlegg og flytebrygge.

Forrige uke ble øya fjernet fra Finn fordi interessen for slike eiendommer fases ut på denne tiden på året, sier eiendomsmegler Dag Jonny Johannessen i Z Megleren.

Øya har en prisantydning på 8 250 000 kroner.

KORT VEI TIL LAND: Det er 900 meter fra Grønholmen til land. Foto: Xbolig / Nicolas Langvand

Johannessen sier at eiendommen holdt på å bli solgt til tyskere tidligere i år, men innreiserestriksjoner førte til stans i salget i og med at de ikke fikk se eiendommen.

– Hvis situasjonen blir endret til neste år og den ennå ikke er solgt, tror jeg sannsynligheten er større med kjøper utenfor landets grenser, sier Johannessen, som tror at det faktum at den ligger på en øy gjør at mulige kjøpere dropper den.