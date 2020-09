Elbilene har inntatt Norge. Rundt halvparten av nye biler som selges her hjemme er nå elektriske. Flere kommer det trolig til å bli framover. Både av nye og brukte.

Spørsmålet mange potensielle kjøpere stiller seg er: Hvilken bil er det smarteste og beste kjøpet?

Det svaret har vi faktisk, basert på hva de som eier og bruker de ulike elbilmodellene mener om dem. Da med opplysninger om kjøreglede, kvalitet, praktiske løsninger, kostnader og forbruk.

Med andre ord det aller meste.

Basert på disse brukererfaringer fra «Eierne mener" her på Broom, kan vi utrope en vinner.

Til tross for at den har solgt jevnt og trutt her hjemme lever Hyundai Ioniq et ganske anonymt bil-liv. Men eierne er i alle fall godt fornøyd med den.

Anonym vinner

Man skulle kanskje tro at Teslaeller Norges mest solgte bil, Audi e-tron, ville seile opp som den aller beste bilen her. Slik er det ikke.

Den elbilen som brukerne selv er aller mest fornøyd mer er ikke den dyreste, den som går lengst eller den som stikker seg mest ut. Snarere tvert imot. Dette er en på mange måter anonym, folkelig og kanskje til og med litt glemt bilmodell for mange. Nemlig koreanske Hyundai Ioniq.

En bil som finnes både som hybrid, ladbar hybrid og altså som elbil. Sistnevnte står for rundt 90 prosent av Ioniq-salget i Norge.

De siste par årene har den nok også kommet litt i skyggen av Hyundais andre elektriske modell, Kona.

Totalt finnes det nå over 11.000 elektriske Ioniq på norske veier. Av disse har 37 brukere delt sine erfaringer med oss. Mange av disse er så fornøyd at de gir bilen 10 poeng av 10 mulige.

Koser seg

En av disse er eieren av bilen i faksimilen under. Han undrer seg over at ikke enda flere kjører rundt i en Ioniq og smiler, slik som han selv gjør.

– Det er som rekreasjon å regne. Man styrer, drikker kaffe og koser seg, skriver han videre.

Faksimile fra Eierene mener.

Les hele anmeldelsen her:

Ikke helt i mål ...

Men ikke alt er bare fryd og gammen. Et par eiere har opplevd problemer med lading og 12 volts-batteriet. Det bemerkes også av enkelte av det har vært noen barnesykdommer. Da på de litt eldre modellene.

– Bra forsøk av Hyundai, men det er fortsatt ikke bra nok på driftssikkerhet, oppsummerer denne kunden. Her blir det bare 5,8 av 10 mulige poeng.

Faksimile fra Eierene mener.

Les hele anmeldelsen her:

Stille og stilig

Mer fornøyd er imidlertid denne eieren som mener bilen er både stille og stilig.

– Herlig bil, deilig å kjøre, legger han til.

Her gis det nær full pott med 9,6 av 10 mulige poeng til den blå 2017-modellen. Nærmest gratis å kjøre med og rekkevidde på 250 kilometer på sommeren, trekkes opp som positivt.

Mens det trekkes bitte-litt for manglende praktiske løsninger og plass.

Her blir det hele 9,6 poeng. Faksimile fra Eierne mener.

Les hele anmeldelsen her:

