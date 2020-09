Sommerhytta-par vurderte å trekke seg

For Jerry Johansson (41) og Jeanett Fjeldstad (41) har det vært tøffe uker på TV 2-programmet Sommerhytta. De er ett av fire par som konkurrerer om å vinne sin hytte på Lyseren Strandpark i Ytre Enebakk.

Etter å ha kranglet med verktøy i over fem uker, kan det imidlertid se ut til at hellet er i ferd med å snu for paret. I den sjette uka ble nemlig parets bad kåret til det beste, og de vant gullhammeren av Sommerhytta-dommerne.

SAMBOERE: Jeanett Fjeldstad og Jerry Johansson har vært sammen i fem år, og samboere i 2.5 år. Foto: TV 2

Kalde føtter

Når TV 2 snakker med Fjeldstad på telefon, begynner hun å le når hun forteller om da paret søkte seg på Sommerhytta.

– Vi har mange crazy historier, så vi bare kjørte på, flirer hun.

Selv jobber hun som produktutvikler og designer i Helly Hansen. Design har alltid vært noe hun har vært lidenskapelig opptatt av.

Johansson derimot har en lang idrettskarriere bak seg som profesjonell innebandy-spiller i Sverige.

– Han er jo ikke så handy. Vennene hans i Sverige ler seg i hjel av å se han på Sommerhytta, forteller hun.

At paret skulle bli ett av deltakerparene var imidlertid ikke gitt. Da innspillingen nærmet seg i fjor sommer, begynte nemlig Fjeldstad å få kalde føtter.

– Jeg tenkte på Jerry og var redd for at han kom til å få det tøft. Derfor vurderte jeg om vi skulle trekke oss, sier hun.

Det støttet ikke Johansson, og pushet på at de skulle være med.

– Han sa at han kunne se så dum ut som han bare ville, men dette skulle vi være med på.

Fikk vondt av hverandre

Selv om paret tidvis blir oppgitte og frustrerte på Sommerhytta, var det ikke småkranglingen som satte forholdet deres på prøve.

– Utfordringen for oss var at det var så vondt å tape så mye i starten Vi er ekstremt konkurransefolk, så det var vanskelig å innrømme at det var flaut å tape i starten, sier hun.

Hun forteller at det ble vanskelig dem imellom.

– Vi ble så lei oss på hverandres vegne, når vi visste at den andre syntes det var tungt. Det føltes nesten som en kjærlighetssorg, så vondt var det, sier hun.

Slik beskriver også Johansson motgangen paret følte på, når TV 2 snakker med han på telefon.

– Hun har en så ekstrem vilje. Dette er en drøm for henne, som hun kan bruke på å forme hytta. Men høye ambisjoner fører til en høy fallhøyde, og jeg visste at det kom til å bli tøft om man ikke fikk det til. Det er vondt for meg, for jeg vet at om jeg hadde vært flinkere, hadde hun ikke blitt like stresset og frustrert, sier han.

Ekstreme forhold

I den aller første konkurransen konkurrerte parene om hvem som skulle få velge hytte først. Da endte Johansson og Fjeldstad på sisteplass. Hytta de måtte velge som stod igjen, har bydd på utfordringer i løpet av ukene, særlig fordi den lå i et gjørmete område.

– Vi jobbet konstant i gjørme. Samtidig fikk vi sår på fingrene av all planken. Gjørmen trakk seg inn i sårene, så vi fikk mye betennelse, både i fingre og ben, forklarer hun.

– Det var jo gøy, men vi jobbet under ekstreme forhold som tidvis var kjempetøft. Det er nok mye av grunnen til at vi går så mye ned i vekt, sier hun og legger til:

– Det var beinhardt. Vi jobbet oss helt fordervet.

VEKTNEDGANG: Fjeldstad påpeker at T-skjorten sitter mye løsere på samboeren sin, enn hva den vanligvis ville gjort, i én av episodene i baderomsuken. Foto: TV 2

I én av episodene i baderomsuken forteller Johansson til Fjelstad at han har gått ned ni kilo.

– Han jobber og jobber, og er så fokusert at han glemmer å spise, sier Fjeldstad.

I løpet av Sommerhytta-oppholdet gikk Johansson ned elleve kilo.

– Det var ikke noe jeg tenkte så mye over der og da, men senere gikk det mer opp for meg. Det var jo ikke så rart, vi spiste minimalt og jobbet lange dager, sier han.

Fjeldstad gikk ned åtte kilo i løpet av oppholdet.

– Jeg tror jeg aldri har vært så tynn. Det var skikkelig gøy når jeg skulle ut å kjøpe kjole til julebordet, flirer hun.

Blandede tilbakemeldinger

I løpet av de første ukene på Sommerhytta kan det på TV-skjermen se ut som Fjeldstad er mer dominant og bestemmer en hel del, mens Johansson gjør som han får beskjed om. Selv om de er 100 prosent ekte foran kamera, sier Fjeldstad at det er mye som er tatt ut av kontekst og klipt til.

– Vi tuller så mye, og har det så moro. Det er veldig mye humor mellom oss, som seerne kanskje ikke helt ser, sier hun.

– I begynnelsen var jeg redd for at jeg skulle være en burugle i ti uker på skjermen, men denne uken kan det se ut som det endrer seg litt.

Både Fjeldstad og Johansson forteller at de har mottatt blandede tilbakemeldinger etter Sommerhytta-deltakelsen.

– Vi har mottatt kjempefine tilbakemeldinger. Det er tydelig at mange forstår humoren og ironien vår, sier hun, men legger ikke skjul på at det har vært andre som har ment noe annet.

– Enkelte steder på sosiale medier har det vært verre.

Fikk klump i magen

På ett tidspunkt fikk hun klump i magen, da datteren hennes kom hjem fra skolen og fortalte hva hun hadde lest i sosiale medier.

– Hun hadde lest noe som grenset til drapstrusler. Da syntes jeg det hadde gått for langt, og jeg tenkte: «Hva har jeg gjort mot ungene mine». Vi har snakket med ungene om det, at vi må ignorere det negative, og fokusere på de fine tilbakemeldingene vi får, sier hun.

Johansson sier at han visste at samboeren kanskje kunne oppleves som mer styrende og dominant, mens hans rolle ble mer en «amatørsnekker».

– Jeg er ikke så god på å snekre, og det vet jeg. Jeg var forberedt på mine dårlige sider, og tilbakemeldingene som kunne komme. Jeanett var kanskje litt mer uforberedt på det, sier han.

Han opplever at samboeren hans har mottatt mer negativitet fra seerne.

– Vi snakket om at det kunne komme negative tilbakemeldinger, før vi ble med på dette. Jeg får vondt av kommentarene mot Jeanett.

Ble sjokkert

Hver uke får deltakerne et beløp de kan bruke fritt til ukesprosjektet. Flere av seerne har bitt seg merke i det tilsynelatende dyre møblementet Fjeldstad og Johansson har brukt.



I sosiale medier blir Sommerhytta-paret beskyldt for å ha skaffet seg dyre møbler som ikke er innenfor budsjettet.

Fjeldstad hadde ikke hørt noe om beskyldningene om juks som florerte i sosiale medier, før datteren hennes nok en gang kom hjem fra skolen med ny informasjon.

– Hun lurte på om vi hadde jukset på Sommerhytta. «Nei, ikke som jeg vet om», svarte jeg. Jeg forstod ikke hva hun snakket om. Jeg fikk helt sjokk, sier Fjeldstad.

Hun avkrefter at paret ikke har holdt seg innenfor budsjettet.

– Jeg likte ikke hva de beskyldte oss for. Under innspillingen hadde vi en perm hvor vi dokumenterte alt det økonomiske. Man fikk ikke godkjent ukesoppdraget om permen ikke ble levert inn når bjella ringte på slutten av hver uke. Det var kjempestrengt, sier hun og legger til:

– Vår samvittighet er hvert fall helt ren.

