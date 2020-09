Senket løsepengekravet med 40 millioner kroner

Mer enn åtte måneder etter at kona hans forsvant, fikk Tom Hagen (70) en e-post med beskjed om at løsepenge-kravet var senket med 40 prosent. Dagen etter dro han til Kripos og betalte, får TV 2 opplyst.

Da Tom Hagen kom hjem den 31. oktober i 2018, fant han et brev.

Der sto det at kona hans, Anne-Elisabeth, var kidnappet. Han måtte betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero for å få henne hjem i live, stod det i brevet.

Etter dagens kurs utgjør det 100 millioner kroner.

I nesten åtte måneder sa politiet utad at de etterforsket saken som en bortføring med økonomisk motiv, men i slutten av juni i fjor endret de hovedhypotese.

Politiinspektør Tommy Brøske fortalte offentligheten at de nå mente at det dreide seg om et drap. Dessuten trodde politiet at det aldri hadde funnet sted noen kidnappingen, men at denne var fingert for å skjule det som i virkeligheten var et drap.

Halvannen uke senere mottok Tom Hagen en e-post.

Senket kravet

Klokken var 17.52 mandag 8. juli da Hagen mottok den krypterte e-posten, ifølge et notat som Hagen selv sendte til politiet i fjor høst.

Notatet består av Hagens egne tanker og meninger, men er skrevet av en person i hans nærmeste krets.

Teksten i e-posten er, i likhet med trusselbrevet som lå i huset åtte måneder tidligere, skrevet på gebrokkent norsk. I denne meldingen gir motparten uttrykk for at de er villige til å redusere prisen med 40 prosent.

Slik milliardæren tolker juli-mailen, mener han at motparten nå krever 5,4 millioner euro – ikke 9 millioner, slik de gjorde trusselbrevet.

Med dette er prisen senket med 3,6 millioner euro, noe som utgjør 40 millioner kroner etter dagens kurs. Det resterende kravet er da 60 millioner kroner.

Samtidig åpnet motparten for å forhandle om denne summen, ifølge Hagens notater. Det brukes ord som «flexibel pris».

Det kreves også at Hagen betaler et depositum.

«Banalt røverspråk»

I notatet skriver Hagen også om hvordan han tolker innholdet i e-posten. Han opplever at forfatteren spiller på følelser, blant annet fordi det står en formulering om at kona hans har måttet vente lenge.

I tillegg fremgår det at Anne-Elisabeth Hagen trenger medisinsk behandling utover det kidnapperne kan tilby henne.

«Kan en kvinne være med som brevskriver?» spør Hagen i notatet.

Innholdet i e-posten gikk ifølge milliardæren inn på ham.

Hagen reagerer også på språket i brevet, som han mener er et «banalt røverspråk» med «nesten tegneserie-aktige uttrykk». Enkelte steder formulerer brevforfatteren seg som en «Andeby-skurk» ville gjort, mener Hagen.

Dagen etter at han mottok e-posten, 9. juli, dro han til Kripos i Oslo og overførte i overkant av 10 millioner kroner til motparten. Dette var, slik TV 2 forstår det, et depositum.

Med dette uttrykket milliardæren et ønske om å innlede forhandlinger for å få kona si hjem.

Verken Hagens forsvarer Svein Holden eller politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt ønsker å kommentere denne saken.

Mener han lurer politiet

Ni måneder etter at han betalte 10 millioner kroner for livstegn fra kona, ble Hagen selv siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld og mener politiet er på villspor.

Noen timer etter pågripelsen 28. april i år gjentok politiet det de tidligere hadde sagt: At saken bærer preg av en planlagt villedning.

Sagt med andre ord: De mener at Hagen står bak drapet, og at han i tillegg har lurt politiet.

Selv nekter milliardæren for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Etter elleve dager i varetekt ble han løslatt fordi Eidsivating lagmannsrett mente at bevisene mot ham ikke holdt.

Fikk flytte hjem

Snart ett år og elleve måneder etter forsvinningen er Hagen fortsatt siktet. Verken han eller barna hans er villige til å gå i nye politiavhør slik situasjonen er nå.

Torsdag var imidlertid Hagens tre barn i et møte med politiet på Lørenskog lensmannskontor. Det var politiet som tok initiativ til møtet.

Barnas bistandsadvokat Ståle Kihle sier imidlertid at møtet ikke endret deres oppfatning av politiet, som de mener har tunnelsyn.

Milliardæren fikk selv flytte hjem forrige fredag. Da hadde politiet hatt beslag i huset hans siden pågripelsen 28. april. I mellomtiden har huset blitt endevendt. Politiet har betegnet Sloraveien 4 som Norges mest undersøkte åsted.

– Jeg har sett huset slik det er nå. Det er ikke veldig synlig at det har vært etterforsket der. Jeg har også snakket med Tom Hagen. Han synes det skal bli godt å komme tilbake, og jeg forventer at all presse vil respektere hans og familiens ønske om privatliv fremover, sa forsvarer Svein Holden i forbindelse med overleveringen av huset.