Varsler opprør om Glimt vinner: – Trenerens rolle vil bli vurdert dagen derpå

Steinar Nilsen har spilt nesten 60 fotballkamper i Italia, både for Milan og Napoli. Slik han kjenner kulturen, mener han at ingenting annet enn seier mot Bodø/Glimt vil bli akseptert i det fotballgale landet.

– Selv om de har hatt en god rekke kamper.. De har jo faktisk ikke tapt fotballkamper i det siste! Men skulle de bli slått ut av Glimt, vil trenerens rolle bli vurdert dagen derpå, sier Steinar Nilsen til TV 2.

Han har spilt over 200 kamper for Tromsø IL, og ble blant annet cupmester i 1996 etter å ha slått erkerival Bodø/Glimt 2-1. Like etter sesongen i 1996 signerte han for Milan, som i dag tar imot Bodø/Glimt i egen storstue.

STORT: Steinar Nilsen legger ikke skjul på at det var stort å ikle seg Milan-drakten. Foto: AP Photo/Carlo Fumagalli

Selv om han har spilt mange tøffe kamper mot rivalen fra Bodø, håper han på et godt Glimt-resultat.

– Jeg følger en del med Milan, og jeg tror det blir veldig vanskelig for Glimt å komme hjem med et positivt resultat. Jeg tror de taper. Men det hadde vært utrolig gøy om de hadde fått et resultat, sier han og legger til:

– Med nordnorsk hjerte håper jeg at det ender 2-1 til Glimt. Men med hodet tror jeg det blir 3-1 til Milan.

Ekstremt viktig kamp for Milan

Nilsen er ikke i tvil om at Milan vil ta kampen på største alvor.

– Det er en ekstremt viktig kamp for Milan. De kan ikke godta å bli slått ut av Glimt. Det vil være en katastrofe om de ryker i dag, påpeker Nilsen.

Milan spilte sin første seriekamp for sesongen forrige helg. Det er fordel Glimt, ifølge Nilsen.

– De er ikke ordentlig i gang med sesongen, mens Glimt spiller sin beste fotball for året, og kanskje også noensinne. Så får Harald Berg ha meg unnskyldt, sier han og ler.

– Om Glimt tør, går ut med samme selvtillit, og tør å fullføre press og overgang, så kan de skape mye på Milan. Men de kommer ikke til å få noen gratisbillett, de må spille til terningkast seks i 90 minutter, fastslår han.

Scoret på frispark mot Inter

Seks kamper fikk han i Milan-drakten, før en kneskade og en plutselig treneravskjed fra Fabio Capello stoppet eventyret i Milano. Da kom Napoli på banen, og her spilte han i flere sesonger.

– Det er spesielt å tenke tilbake på det nå. Det kjennes ut som et annet liv, forteller han.

Til tross for få kamper for Milan, rakk han å notere seg for en scoring for de rød-svarte. Den kom i et cupoppgjør mot byrival Inter. På frispark fra rundt 30 meter bestemte Nilsen seg bare for å «smelle til».

– Det føltes ut som at jeg løp på skyer akkurat i det øyeblikket da jeg så ballen gå i mål. Det er helt ubeskrivelig å kjenne det drønnet fra stadion – en stadion som bare eksploderer. San Siro er så spesiell, det er hellig grunn for alle som er fotballinteressert. Det å få spille fotball der, med publikum i ryggen, er en virkelig stor opplevelse. For meg et av de store høydepunktene i karrieren.

Delte garderobe med verdensstjerner

I garderoben satt han ved siden av spillere som George Weah og Patrick Kluivert. Det var til stor hjelp i starten, da han ikke kunne mye italiensk.

– Det å komme fra en klubb så langt nord, for å så gå rett inn i en garderobe med verdensstjerner var svært spesielt. Men jeg var uredd, og ønsket å ta på meg ansvar, og så meg aldri tilbake. Jeg ble veldig godt tatt imot. Jeg tror de likte den uredde stilen til oss nordmenn, sier han med et smil.

I kampen mot Inter dannet han forsvarsfirer sammen med legendariske navn som Paolo Maldini, Marcel Desailly og Alessandro Costacurta. På keeperplass hadde de stjernekeeperen Sebastiano Rossi. Inters spisspar var ingen ringere enn Ronaldo og Ivan Zamorano, mens Nilsens høyreside skulle forsvare seg mot Javier Zanetti og Diego Simeone på Inters venstreside. Kampen endte med kalassifrene 5-0 til Milan.

– Det var en stor opplevelse. Det å få gå inn i den bakre femmeren der, og i tillegg bidra til et fantastisk resultat, det var helt utrolig.