Suste mot VM-gull - så pådro hun seg grusom skade

Chloé Dygert-Owen (23) var den store favoritten på torsdagens VM-tempo, og det så ut til at hun skulle cruise inn til en suveren seier.

Amerikaneren ledet klart ved mellomtiden etter 14 kilometer, men så gikk det fullstendig skeis for den tempohesten.

I en sving mistet hun kontroll på temposykkelen, traff rekkverket og forsvant over. Dermed var også løpet over for hennes del.

– Grunnen til at hun mister kontrollen er at hun ligger i bøylen. Det blir en for krapp sving, og så blir det noe med vektbalansen. Hadde hun holdt vanlig i styret, tror jeg hun hadde klart det, sier TV 2 sykkelekspert Mads Kaggestad.

På tv-bildene ser man hvordan Dygert-Owens venstre kne glir langs autovernet, og stillbildene som ble tatt etter velten avslører en grusom skade.

Den øverste delen av Dygert-Owens kne er stygt skåret opp.

NB: Vi advarer mot svært sterke bilder under!

ADVARSEL: Det usladdete bildet i bildegalleriet er svært sterkt. Foto: Marco Bertorello / NTB Les mer GRUSOM SKADE: Dygert-Owens kne ble skåret opp av autovernet. Foto: Marco Bertorello / NTB Les mer

– Vi er i kontakt med våre trener og Chloes team på bakken i Italia. Vi vil komme med nyheter her så snart vi har en fullstendig klar bekreftelse på hennes tilstand, skriver det amerikanske landslaget, USA Cycling, på Twitter.



Det var Dygert-Owens første konkurranse på landeveien siden hun tok VM-gull i fjor høst. Hennes siste konkurranse var VM i banesykling i februar, der hun tok to VM-gull.

GULLVINNER: Anna van der Breggen sikret seg gullet etter at Dygert-Owen veltet ut. Foto: Andrew Medichini

– Kan fortsatt ikke tro det

Med gullfavoritten ute var det nederlandske Anna van der Breggen som var den sterkeste. Hun sikret seg VM-gullet, 15 sekunder foran sveitsiske Marlen Reusser. Nederlandske Ellen van Dijk tok bronsen.

Gullvinneren var strålende fornøyd med endelig å ha sikret seg gullet, etter å ha måttet nøye seg med sølv tre år på rad.

– Etter mange år med andreplasser kan jeg fortsatt ikke tro det. Jeg sa til treneren min at jeg ikke ville høre noen mellomtider, jeg ville bare kjøre så raskt som mulig frem til målstreken. Jeg hørte først der at jeg hadde vunnet, det var utrolig. Jeg er veldig lykkelig, sier van der Breggen.