Nye regler ville stoppet denne Rosenborg-debuten

Den siste uka har vi hatt to ulike episoder i norsk toppfotball der koronasmitte har sendt klubber i karantene.

Først kom meldingen om at en Jerv-spiller hadde testet positivt på covid-19, noe som resulterte i tre utsatte kamper i OBOS-ligaen og hele troppen i karantene. Først mandag kan Jerv begynne med organiserte treninger igjen.

Deretter ble 2. divisjonsklubben Sotra sendt i ti dagers karantene etter at en spiller der avla en positiv koronaprøve.

Nå har NFF besluttet å stramme inn sin smittevernprotokoll for toppfotballen ytterligere - en drøy måned etter forrige innskjerpelse.

– Det er fordi vi ikke klarer flere sånne episoder som i Jerv, med tre utsatte kamper. Da ryker tidsplanen med tanke på å være ferdigspilt før jul, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

Nektes trening og kamp

Brann-lege Magnus Myntevik, som fra første stund har vært sentral i utformingen av smittevernprotokollen i toppfotballen, sier at det heretter er slutt på at en spiller som hentes fra utlandet får trene med nye lagkamerater så fort man får et negativt prøvesvar på testen som gjøres ved ankomst.

For eksempel kunne ikke Rosenborgs nysigneringer Hólmar Örn Eyjólfsson og Pa Konate trent og spilt kamper så fort som de gjorde - dersom de hadde blitt hentet denne uka.

– I covid 19-forskriften fra myndighetene står det at du som arbeidsreisende fra rødt land inn til Norge kan teste deg ved ankomst, og hvis den er negativ, kan du jobbe med fritidskarantene i påvente av en ny test på dag 5. Sånn har vi hatt det i fotballen. Men nå blir vi strengere enn det myndighetene krever, sier Myntevik.

Og utdyper:

– Heretter får ingen spillere som hentes fra utlandet trene med laget mellom dag null og fem etter ankomst. Det er nettopp for å være sikker på at det som skjedde i Jerv, ikke skjer med andre.

I Jerv opplevde man at en ny spiller som skulle inn i laget testet negativt på covid-19 før avreise Norge, deretter negativt på første koronatest ved ankomst, før en tredje test fem dager etter ankomst var positiv.

I mellomtiden hadde spilleren trent med resten av laget - som dermed sendte hele førstelagstroppen i karantene.

Overgangsvinduet i Norge er åpent fram til 5. oktober.

PS! For norske lag i europacupene - for eksempel Bodø/Glimt som møter Milan i rødmerkede Italia torsdag kveld og har hjemmekamp mot Vålerenga til helga - gjelder ikke innstrammingen i toppfotballens smittevernprotokoll.

– Nei. De må ha to tester, men kan jobbe etter test 1. De reiser samlet under en streng protokoll, opplyser Nils Fisketjønn.