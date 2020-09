– I dag har butikkansatte grunn til å være forbanna

Torsdag publiserte Kapital sin årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Der kom det fram at skipsreder John Fredriksen troner øverst med 104 milliarder kroner, mens Rema-konge Odd Reitan innehar andreplassen med 44,5 milliarder kroner.

Hele 362 milliardærer er med på årets toppliste, med 21 nye milliardærer siden fjorårets liste.

På tredjeplass med 44 milliarder ligger Johan Johansson (53), som sammen med sin far og onkel eier 74 prosent av landets største dagligvarekonsern, NorgesGruppen.

Fra dagligvarebransjen finner vi også Stein Erik Hagen på topp ti-listen. Orklas styreformann og største eier har det siste året blitt fem milliarder kroner rikere.

Norges ti rikeste John Fredriksen (76) - 104 milliarder Odd Reitan (69) - 44,5 milliarder Johan Johansson (53) - 44 milliarder Ole A. Halvorsen (59) - 43 milliarder Johan H. Andresen (59) - 35 milliarder Gustav Witzøe (67) - 33,5 milliarder Stein Erik Hagen (64) - 33 milliarder Ivar Erik Tollefsen (59) - 29 milliarder Kjell Inge Røkke (61) - 27,5 milliarder Torstein Hagen (77) - 20 milliarder Kilde: Kapital

– Grunn til å være forbanna

Listen fra Kapital engasjerer. Flere reagerer på hvordan Norge stadig får flere milliardærer, og også på hvordan dagligvaretoppene tjener seg søkkrike, samtidig som butikkmedarbeidere er blant de lavest lønnede.

En av dem som lar seg provosere er Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen.

– Listen viser at koronakrisen har forsterket Forskjells-Norge, og at alle ikke sitter i samme båt. Mens mange hundre tusen nordmenn er arbeidsledige, har formuen til den økonomiske eliten knapt gått ned, sier Martinussen.

Kapitals beregninger viser at Norges 400 rikeste kontrollerer verdier for 1401 milliarder kroner, mot 1408 milliarder i fjor. Dette er første gang siden finanskrisen at tallet blir mindre.

Samtidig har de tre rikeste dagligvaretoppen har økt sin formue med flere milliarder sammenlignet med fjorårets liste.

– Spesielt har ansatte i dagligvarebransjen grunn til å være forbanna når de ser disse tallene i dag. De siste månedene har de jobbet lange skift og vært utsatt for smitte, uten å få noe særlig mer enn applaus og klapp på skuldrene. Så ser vi at det er dagligvarebaronene som har gjort best butikk, sier Martinussen.

Les svarene fra Rema og Reitangruppen lenger ned i artikkelen.

– Maktbalansen er enorm

Rødt-nestlederen peker på dårlig konkurranse i det norske dagligvaremarkedet som en annen årsak til at mat-toppene håver inn penger.

– Det vi tenker på som forskjellige butikker, er i realiteten eid av de samme personene. Reitangruppen eier Narvesen, 7-Eleven og Rema 1000, mens NorgesGruppen eier Kiwi, Meny, Joker og Spar. Her er det noen på toppen som har å samle mange butikkjeder i sin egen lomme, sier Martinussen.

Hun mener også det er et problem at ikke flere butikkansatte er organisert i en fagbevegelse.

– Dagligvarebransjen er ikke den sektoren som er best organisert og hvor det er lettest å kreve høyere lønn. Butikken kan fort erstatte en som sitter i kassa hvis den krever for mye. Maktbalansen mellom de som sitter på toppen og de som sitter i kassa er enorm. På den måten har de bygd sin formue skritt for skritt, sier Martinussen.

– Hadde fortjent høyere lønn

Fagforbundet Handel og Kontor organiserer ansatte innenfor dagligvarehandelen.

– Det er bekymringsverdig at forskjellene øker i Norge, og at de som er rikest stadig får mer, sier forbundsleder Christopher Beckham om listen fra Kapital.

Han sier det er positivt at næringslivet og bedriftseiere tjener penger slik at varige arbeidsplasser sikres, understreker at dette aldri må gå på bekostning av lønn og arbeidstid for de ansatte.

– Derfor er vi opptatt av å sørge for lønnsutvikling og så gode tariffavtaler som mulig. I varehandelen er det den ene ordningen etter den andre som ikke er til de ansattes fordel, og de jobber vi med å fjerne. Da vil det bli lettere å sørge for at butikkarbeidere får bedre lønn, og inntjeningen til toppene blir lavere, sier Beckham.

Han synes det hadde vært på sin plass med en påskjønnelse til butikkansatte.

– Matbaronene blir stadig rikere. I lys av pandemisituasjonen vi befinner oss i nå, synes jeg mange butikkmedarbeidere hadde fortjent litt høyere lønn. Det hadde gått utover bedriftens overskudd, men det hadde vist at arbeidsgiver bryr seg på en litt annen måte, sier Beckham.

– De rikeste drar ifra

Partileder Audun Lysbakken i SV mener listen fra Kapital viser klasseskillet i Norge på sitt mest nakne og avslørende.

– Dagligvarebransjen er symbolet på det, hvor eierne tjener seg søkkrike samtidig som de som gjør jobben og skaper verdiene er blant de lavest lønnede i samfunnet, sier Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han mener det er en «håpløs urettferdighet» i skattepolitikken i Norge.

– Alle på denne listen har blitt møtt med en stadig mer generøs skattepolitikk, blant annet med kutt i formuesskatten, mens vanlige folk ikke blir tilgodesett på samme måte. Denne listen bør være en kraftig påminnelse til alle om behovet for å rigge om skattesystemet, mener Lysbakken.

– Synes du butikkmedarbeiderne fortjener mer?

– Ja, selvfølgelig. Det snakkes om at forskjellene i Norge er så små, men sannheten er at forskjellene i Norge er altfor store. Det er ingen grunn til å feire at vi stadig får flere milliardærer og at de blir rikere og rikere. Det viser bare at de rikeste i Norge drar ifra og at det blir mer penger på færre hender, sier Lysbakken.

– Oppsiktsvekkende

Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, synes det er interessant at det er i handel og mat eiernes formuer har skutt mest fart.

– Vi har kanskje ikke sett den fulle effekten enda heller, siden grensene er stengt. Jeg mener det hadde vært en hyggelig gest å dele litt av kaka gjennom å kutte prisene på matvarer og øke lønningene til butikkmedarbeidere. Jeg vil gjette at budsjettet tillater det, sier Tajik.

Hadia Tajik i Arbeiderpartiet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hun peker på at mange har vært imponert over hvordan ansatte i butikk har stått på og sørget for fulle hyller gjennom koronakrisen.

– Da tenker jeg det er rett og rimelig å etterspørre om matbaronene skal dele av formuen, som stadig blir større.

Hun reagerer på at antall milliardærer har økt.

– Ikke opptatt av Kapitals liste

NorgesGruppen skriver i en e-post til TV 2 at de ikke kommenterer spørsmål knyttet til sine aksjonærer.

Administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema 1000 Norge AS sier de til daglig opplever beintøff konkurranse i norsk dagligvare.

– Men det er ingen hemmelighet at vi i årevis har jobbet for å styrke konkurransevilkårene i markedet. Vi tror det er rom for lavere priser til forbrukere og et større mangfold med flere aktører. Dette gjenspeiles i stortingsmeldingen som skal behandles i høst, sier Bentestuen, som legger til at det ikke vil være hensiktsmessig å kommentere lønnsnivå for ansatte mens hele dagligvarebransjen står midt oppe i tarifforhandlinger.

Trond Bentestuen, administrerende direktør i Rema 1000. Foto: Lise Åserud / NTB

Presseansvarlig Berit Hvalryg i Reitangruppen skriver følgende i en e-post til TV 2:

– Reitan er stolt over de 38.000 arbeidsplassene og de solide virksomhetene som er skapt i syv land og er ikke opptatt av Kapitals liste. Reitangruppen har i tillegg til dagligvare virksomhet innenfor eiendom, drivstoff og kapital, kiosk- og servicehandel i Norden og på Baltikum.