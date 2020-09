Derfor må ikke Emma Ellingsen få korona

Influenser Emma Ellingsen (19) frykter korona ettersom hun skal gjennomføre en kjønnsoperasjon så snart det dukker opp en ledig time.

– Jeg har ikke lyst på korona. En operasjon kan komme når som helst, så jeg ønsker å være på sikre siden, sier Ellingsen.

Venter på telefon

Dersom hun er koronasyk på operasjonsdatoen får hun ikke gjennomført inngrepet. Derfor ønsker hun å holde seg frisk og være på sikre siden dersom telefonen ringer.

– De kan ringe når som helst og si: «Kan du komme inn i morgen?», forteller influenseren.

Ellingsen forklarer at hun fortsatt er på venteliste, men dersom noen avbestiller kan de ringe henne slik at hun kan opereres.

– Jeg har begynt å forberede meg mentalt, for de fleste operasjonene er på mandager. Så hver søndag tenker jeg at det kan skje, sier Ellingsen.

– Så jeg må være litt forberedt på det, og være på den sikre siden fortsetter 19-åringen som passer på å holde seg frisk for korona.

Må tenke på komplikasjoner

Hun håper på å få telefonen om at en time er ledig til henne, og hun tenker ofte på at det er et stort inngrep hun skal gjennom.

– Jeg må gå gjennom alt som kan skje, og være forberedt på komplikasjoner, forteller Ellingsen.

Hun er ikke redd for at det skal skje komplikasjoner, men ønsker å være forberedt i tilfelle det skjer. Derfor forbereder hun seg nå.

Emma Ellingsen Foto: Joakim Kleven

– Det er for at jeg ikke skal tenke at det er en enkel operasjon, for det er det ikke, sier 19-åringen.

Ikke redd dating

Til tross for at Ellingsen ikke ønsker å være i områder som er ekstra røde med tanke på korona så er hun ikke redd for å dra på date.

– Dersom det er noen jeg kjenner er det greit, men jeg drar ikke til Oslo, sier Ellingsen som bor i Tønsberg.

Hun skulle gjerne vært på date, men har likevel har hun ikke vært på date under koronatiden.

– Det er noen kjekkaser i nærområdet, sier Ellingsen lurt.

Men hun påstår at det ikke er noen spesielle hun har i kikkerten for øyeblikket.

– Det er bare noen kjekkaser, ler 19-åringen.