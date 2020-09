Hardanger leverer over halvparten av sideren som selges på Vinmonopolet. I år gjør sviktende avlinger at bøndene ikke får nok epler til produksjonen.

I 2018 startet Joar Age satsingen som siderbonde i Utne i Hardanger. Det gamle hønsehuset ble gjort om det et moderne sideri med presse og ståltanker for lagring.

– Skrekken som siderbonde er å ikke ha nok epler, så jeg plantet 4 000 epletrær første året og 4000 nye i fjor. Målet er 12 000 epletrær, sier 32-åringen.

Skulle doble produksjonen

Fjoråret ble en suksess med produksjon av 50 000 liter sider. I år var planen det dobbelte, men det kommer aldri til å skje.

– Det ser mørkt ut. Klarer jeg det samme som i fjor, må jeg være fornøyd, sier Aga.

FOR FÅ: Epleavlingene i Hardanger er omkring 60 prosent av et normalår. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Situasjonen er den samme i hele Hardanger, som i fjor leverte over halvparten av sideren som selges på Vinmonopolet. Av det norske salget står sider fra Hardanger for omkring 85 prosent.

– Det er et elendig fruktår. Plommene sviktet helt, og også morellavlingene ble dårligere enn normalt. Når det gjelder epler ligger det på omkring 60 prosent av et normalår, sier Liv Sollesnes, daglig leder i Hardanger Fjordfrukt.

ETTERSPØRSEL: Liv Sollesnes i Hardanger Fjordfrukt kan ikke levre nok epler til siderbøndene. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Hun forteller at situasjonene er krevende for siderbøndene.

– Vi kunne nok solgt dobbelt så mye epler som vi har. Det er en altfor liten mengde til å skaffe nok varer til sidermarkedet, sier Sollesnes.

Hun forteller at årsaken til de dårlige avlingene er en kombinasjon av Flere faktorer.

– Fjoråret var veldig bra, og da blir blir neste år normalt mye svakere. I tillegg var blomstringen dårlig og vi sliter med rognebærmøll, sier Liv Sollesnes.

Lager kun sider

Hos Joar Aga går nå produksjonen for fullt med det eplene han har.

– Vi lager bare sider. Jeg ofrer ikke en dråpe på juice i år, sier Aga.

Han tror mange vil merke at det blir mindre sider fra årets avlinger.

– Det vil gå ut over restauranter og reiseliv. Selv har jeg i år hatt over to tusen gjester på gården på sidersmaking. Nå spørs det om det blir nok sider til gjestene neste år, sier 32-åringen.

De svake avlingene fra Hardanger gjør at den nasjonale produksjonen av epler ligger an til å ligge på mellom 50 og 70 prosent av et normalår.