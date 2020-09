FHI justerer koronadødstall – tre nye de siste tre ukene

Dermed er 270 dødsfall relatert til viruset registrert her til lands.

– I gjennomsnitt har det vært mellom 0 og 2 dødsfall per uke siden juli. Vi har ikke sett en økning i dødsfall til tross for flere store utbrudd, sier lege ved avdeling for smittevern og vaksine Jacob Dag Berild til NTB.

FHI gir ikke ut opplysninger om enkeltdødsfall, men antallet koronarelaterte dødsfall som blir rapportert til instituttet per dødsdato, fremgår i ukerapporten som publiseres hver onsdag.

Ved midnatt natt til torsdag var det registrert 13.276 koronasmittede her i landet, ifølge foreløpige tall. Det er en økning på 124 tilfeller siste døgn.

Økningen er noe lavere enn natt til onsdag, da det ble registrert 147 nye tilfeller.