Utålmodige «koronahyttekjøpere» får markedet til å skyte fart

– Det har vært et hett marked og en stor etterspørsel, sier Tone Cecilie Krange som er segmentsjef for hytter i DNB Eiendom.

Nordmenn har fått hyttemarkedet til å koke siden starten av koronapandemien.

SSB skriver at det i 2019 ble bygget over 6400 nye hytter. Det er likevel i brukthyttemarkedet det er størst vekst, sier DNB.

Har aldri hatt sånne budrunder

Krange tror nordmenn ønsker å kjøpe hytte så lenge renten er lav og folk har tro på norsk økonomi.

DNB Eiendom melder om stor pågang på visningene i løpet av pandemien, og det er spesielt to trender som er unike i år.

Blant annet kom sommerhyttemarkedet raskere i gang etter at folk kunne reise til andre kommuner for å gå på visning, ifølge Krange.

– Alle skulle kjøpe hytter, og vi hadde ikke nok. Vi ser også at det har rørt seg i fjellhyttemarkedet mye tidligere enn det pleier.

Spesielt de mindre hyttene, som vanligvis tar flere år å selge, har vært ettertraktet i 2020.

– Vi ser at det er en renessanse i de små, mindre hyttene som ligger litt grisgrendt til.

Ifølge Krange er det vanlig å bruke to år på å selge disse hyttene, som regel uten budrunde. I år er det derimot budkrig.

«Koronahyttekjøpere»

Markedet kan takke «koronahyttekjøperne», som Krange kaller den nye kjøpegruppen.

Hun tror denne gruppen har tenkt at pandemien varer såpass lenge at de heller vil bruke feriebudsjettet på hytte, nå som renten er så lav.

KORONAKJØPERE: DNB Eiendom ser to nye trender på hyttemarkedet. Foto: TV 2

– Før så vi at den vanlige hyttekjøperen var menn i femtiårene. Vi så også før koronaen at dette har endret seg og at hyttekjøperne har blitt yngre.

Nå er det flere barnefamilier som ønsker å kjøpe. Krange tror dette har noe med hjemmekontor-situasjonen å gjøre:

– Dette med å jobbe hjemme har jo vært en stor grunn til at veldig mange ønsker å kjøpe seg hytte uansett hvor det er, fordi de er lei av å sitte hjemme og jobbe. De må komme seg et annet sted.

De dyreste går raskest

Men det er ikke bare de små, avsidesliggende hyttene som blir revet vekk fra markedet om dagen.

– Har det vært en oppsving også i det litt mer luksuriøse hyttemarkedet?

– Ja, det vil jeg si. Sjøhyttemarkedet har vist oss at det nesten er de dyreste hyttene som har gått raskest, sier Krange.

– Når vi ser på det nyere markedet, så ser vi også at det må være en god infrastruktur, fordi jeg tror mange som kjøper i høyere prisklasser også tenker på utleie. Da må det være bilvei helt frem, i tillegg til vann, strøm og internett.

– Hvilke råd vil du gi til de som nå sitter på gjerdet og lurer på om de skal kjøpe hytte?

– Hvis man ønsker å kjøpe hytte så vil jeg bruke tid på å se hva som ligger ute, og hva som er for salg. Nordmenn er opptatt av natur, og vi ser at de vil ut på tur. Så det er å gjøre seg godt kjent i det området man har lyst til å kjøpe.

Hun sier at folk vanligvis kjøper hytte som er rundt to timers reisevei fra der man bor.

Dyrest i Hol og Ulvik

I perioden 2016 til 2019 var det Hol i Hallingdal og Ulvik i Hardanger som hadde de dyreste fjellhyttene.

De dyreste sjøhyttene lå i Bærum og Asker.

I Hol og Ulvik kommune måtte hyttekjøperne i snitt ut med 3,3 millioner kroner for en hytte i perioden, ifølge SSB-tall.

I Hol var det de mange omsatte hyttene rundt alpinanleggene på Geilo som bidro til den høye gjennomsnittsprisen, mens det for Ulvik var flere kostbare fritidsleiligheter på Finse som var årsaken til det høye gjennomsnittet.

På pristoppen når det gjelder sjøhytter kommer Bærum, Asker og Lillesand. Snittprisen var henholdsvis 5,5, 4,8 og 4,5 millioner kroner.

Når det gjelder skoghytter er det kommunene Rælingen og Løten som i snitt hadde de høyeste prisene i perioden. Gjennomsnittsprisen var 2,8 millioner kroner i Rælingen og 1,9 millioner kroner i Løten.

I hele fireårsperioden er det omsatt 27.800 fjellhytter, 21.200 sjøhytter og 5900 skogshytter i fritt salg.