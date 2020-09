Ble lovet inntekter og arbeidsplasser – nå føler kommunene seg lurt

Flere kommuner mener at vindparkene ikke holder løfter. I Sirdal stevner de vindparken for retten.

Tellenes vindpark var Norges største vindpark da den åpnet 22. september 2017.

Tre år senere mener Sokndal og Lund kommuner, som huser Tellenes vindpark, at flere løfter fra vindparken ikke er oppfylt. Som for eksempel fem til syv arbeidsplasser direkte knyttet til driften av parken, bidra til å bygge opp et kompetansemiljø og etablere en form for informasjonssenter.

Dette er tre av seks løfter kommunen mener vindparken ikke har oppfylt.

– De må holde det de lover. Det er ganske useriøst, sier ordfører i Sokndal, Jonas Andersen Sayed.

«SKAMMENS HUS»: Eierne til Tellens og flere tusen andre selskaper har adresse i dette huset på Cayman Islands. Obama har referert til det som «skammens hus». Foto: Arkiv

Penger blir sendt til Karibien

I november i fjor avslørte TV 2 hvordan inntekter fra den samme vindparken ble sendt til den skattefrie øygruppa Cayman Islands, gjennom flere selskaper i land med lite eller ingen skatt.

I 2018 tjente eierne 240 millioner kroner. Men fordi parken er finansiert gjennom høye lån, ble det ikke betalt en krone i selskapsskatt til Norge. Det er stor sannsynlighet for at de heller ikke vil gjøre det på mange år enda.

– I et historisk perspektiv er dette en skandale. Man sier til de internasjonale kapitalistene «bare kom og forsyn deg, det er fritt frem - og dere betaler nesten ikke skatt», sa skattejurist Gregar Berg-Rolness den gang.

FRYKTER NULL SKATT: Berg-Rolness frykter at Tellenes aldri vil betale selskapsskatt til Norge. Foto: TV 2

Både innbyggere og ordførerne reagerte og mente penger ble lurt unna på en utspekulert måte. Ett år etter har ikke situasjonen blitt bedre for de to kommunene.

– Tvunget til å inngå slike avtaler

Da Tellenes Vindpark DA søkte om konsesjon, ble det utarbeidet en privatrettslig avtale mellom selskapet og de to kommunene. Den skulle fungere som en slags kompensasjon for arealene vindparken legger bånd på.

At kommunene nå sitter igjen med lite av det de var lovet, gir ordfører i Sokndal myndighetene delvis skylden for.

– En del av frustrasjonen rundt vindkraft er at kommunene ikke blir kompensert for å avstå naturressurser. Hvis vi skal få noe ut av utbyggingsprosjektene, er vi tvunget til å inngå slike avtaler med vindparkene. Nå i ettertid ser vi at Sokndal ikke har kommet godt ut av det, sier Andersen Sayed.

Blackrock, som forvalter fondene som eier Tellenes, vil ikke stille til intervju men skriver i en e-post til TV 2 at de mener punktene i avtalen er oppfylt.

Fordi mange av formuleringene i avtalen er vage, som «TVDA (Tellenes DA, jour. anm.) forventer etablering av 5-7 årsverk direkte knyttet til Tellenes i driftsfasen», er det ikke mye Sokndal eller Lund kan kreve dersom de skulle velge å gå rettens vei.

Men bare en time unna har Sirdal kommune valgt å gjøre akkurat dette.

Stevner vindpark for retten

I fjellene til hyttekommunen i Agder, ruver 51 splitter nye turbiner. Tonstad vindpark begynte å produsere fornybar energi i juli i år. Men eierne og kommunen har allerede rukket å havne i konflikt.

I KONFLIKT: Ordfører Jonny Liland (Ap) I Sirdal er lei konflikten med Tonstad Vindpark AS. Kommunen har nå stevnet parken for retten. Foto: John Iver Berg

TV 2 møter ordfører Jonny Liland (Ap) i Øksendalen i Sirdal. Over hodet hans snurrer fem turbiner.

– De lovet å flytte turbinene lenger bak på grunn av synligheten, men de ble høyere og er fremdeles synlige. Det og flere løfter har de brutt, sier Liland.

I en erklæring fra vindparken tilbake i 2013 står det at «Tonstad Vindpark AS har besluttet å ta ut av prosjektet de 5 turbinplasseringer som er synlige fra Øksendalen».

Han mener denne erklæringen er mye av grunnen til at det ble flertall i kommunestyret for å bygge vindparken den gang. Men det er myndighetene han klandrer for at saken nå kan havne i retten.

– Parken er ikke bygd i tråd med planene. Det må Olje- og energidepartementet (OED) og NVE ta ansvar for.

Liland mener at i mangel på et nasjonalt regelverk ble en slik avtale mellom vindparken og kommunen den beste løsningen.

– Finnes ikke politisk vilje

Tonstad Vindpark mener selv at det hos kommunen problemet ligger.

– Vi har strukket oss langt for å etterleve erklæringen vi ga Sirdal i 2013, men må konstantere at det ikke finnes noen politisk vilje til å finne løsninger på problemer så dukker opp, skriver kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg i en e-post til TV 2.

Når det gjelder de fem turbinene som de erklærte å fjerne, sier Holberg at de fjernet de dem lovet å fjerne.

– De turbinene man i dag ser fra Øksendalen er langt mindre dominerende enn hva som var planlagt.

Kritiserer egen regjering

I løpet av året skal stortingsmelding om vindkraft opp i Stortinget. Blir den vedtatt, vil dette gi framtidige vindkraftkommuner mer å si i utbyggingssaker. Men ordførerne i Sirdal og Sokndal mener meldingen kommer for sent.

– Kommunene har blitt for mye overlatt til seg selv. Fordi regelverket ikke har vært på plass, har vi havnet i den situasjonen vi er i nå, sier Liland.

Begge ordførerne ønsker en nasjonal kompensasjonsordning til kommunene som huser vindparker, ikke ulikt det som gjelder for vannkraft.

MINDRE UTBYGGING: Statssekretær i OED, Tony Tiller, sier stortingsmeldingen vil bidra til å få ned utbygging av vindkraft i Norge. Foto: Per Rune Orset/TV 2

Statssekretær i OED, Tony Tiller, sier til TV 2 at dette vil bli et tema framover, men at det ikke blir aktuelt i denne stortingsmeldingen.

– At dette er noe regjeringen skyver framfor seg, er veldig skuffende, sier Sokndal-ordfører Andersen Sayed.