Har fått inn 60 tips etter at barneskolejente ble utsatt for overgrep

Politiet ønsker å komme i kontakt med barn og unge som gikk på skoleveien hvor en jente i barneskolealder ble utsatt for overgrep etter skolen tirsdag.

En ung jente ble utsatt for et overgrep på vei hjem fra skolen i Time tirsdag ettermiddag.

Tirsdag klokken 13.39 fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder var blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra Lye skule i Time kommune i Rogaland.

Overgrepet skal ha skjedd i skogsområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og oppsiden av Lye ungdomsskule en gang mellom klokken 13.00 og 13.30.

Avhør av jenta

– Vi har i dag gjennomført et oppfølgingsavhør av fornærmede. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljene på dette avhøret, sier leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl.

Politiet sier at de på nåværende tidspunkt ikke kommentere hvilke ytterligere beskrivelse som er gitt av potensiell gjerningsperson.

– Årsaken til dette er at vi ønsker mest mulig upåvirkede forklaringer fra vitner, sier Dahl.

Onsdag gikk politiet ut og sa de ønsker tips om en ung mann i 15-20-årsalderen.

– Vi er fremdeles svært interessert i tips hvis folk sitter på opplysninger som kan være interessante for politiet, sier Dahl.

Både Lye skule og Lye ungdomskule avsluttet klokken 13.00 i tirsdag. Det betyr at mange barn og ungdommer kan ha gått i det aktuelle området i tidsrommet overgrepet skal ha skjedd.

– Disse personene ønsker vi å få kartlagt for å danne oss et bedre bilde av bevegelser i området. Vi ber om at foreldre bistår med dette, og tar kontakt med politiet, sier Dahl.

Rundt 60 tips

Politiet er fortsatt i en tidlig etterforskningsfase. Det er gjennomført flere avhør av vitner, i tillegg til fornærmede. Det er også foretatt rundspørringer i området på Lye, samt gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. Dette arbeidet fortsetter.

– Vi har så langt mottatt rundt 60 tips, og jobber med å sammenstille og følge opp den informasjonen som nå ligger i saken, sier Dahl.