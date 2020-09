Kona fikk beskjed om at mannen var drept over telefon – vurderer anmeldelse

Bistandsadvokaten til kona til den drepte mannen på Bolkesjø reagerer kraftig på at hans klient ble varslet over telefon.

Tirsdag ettermiddag ble 39 år gamle Tor Henning Dalen fra Notodden skutt og drept av politiet.

Navnet ble frigitt torsdag ettermiddag, i samråd med pårørende.

Politiet rykket ut til hybelhuset hvor han bodde etter å ha blitt varslet om det de beskriver som en trusselsituasjon, tirsdag ettermiddag. Men hva som var grunnen til at politiet valgte å avfyre de dødelige skuddene er foreløpig ikke kjent.

Ifølge Marit Storeng i Spesialenheten var det én tjenesteperson som avfyrte flere skudd.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til 39-åringen sto ikke til å redde.

Reagerte på dødsbudskap

Dalen var gift, og sammen med kona hadde de en datter på 1,5 år, opplyser kvinnens bistandsadvokat, Tollef Skobba, til TV 2.

Han reagerer kraftig på hvordan politiet varslet hans klient om dødsfallet.

– Hun har fortalt at hun fikk en telefon, med beskjed om at mannen hennes var skutt og drept. Hun reagerte på dette, og etterlyste et personlig oppmøte og at noen fortalte henne dette på en ordentlig måte. Hun var jo ikke forberedt på det som kom i telefonsamtalen på noen som helst måte, sier Skobba.

– Det må de ta seg råd til

Bistandsadvokaten har forståelse for at informasjon skal komme frem raskt, men synes det er spesielt å ta et dødsbudskap over telefon.

– Det kan ikke være så vanskelig for politiet å sende en bil, ta med en prest eller lignende, og ta dette via personlig oppmøte. Det må de ta seg råd til, og jeg har full forståelse for hennes reaksjon på det, sier Skobba.

Spesialenheten for politisaker er koblet inn i saken, og har startet etterforskning. Etterforskningsleder Marit Storeng sier til TV 2 at de er kjent med at avdødes kone ble varslet via telefon.

– Vi er kjent med at politiet iverksatte varsling, og vi har i ettertid vært i kontakt med pårørende, sier Storeng.

– Kom oss i forkjøpet

Bistandsadvokaten utelukker ikke at det kan komme en anmeldelse fra deres side angående politiets håndtering av saken.

– Det kan absolutt være aktuelt, men det er litt tidlig å starte der. Først må vi få en vurdering fra Spesialenheten, også får man eventuelt vurdere hva som kommer ut derfra etterpå, sier Skobba.

Helge Folserås er politistasjonssjef på Notodden, og det var de som rykket ut til hendelsen på Bolkesjø. Han bekrefter til TV 2 at varslingen foregikk over telefon.

– Det kan godt være vi kunne gjort noe annerledes, men hun kontaktet politiet og stilte spørsmål og kom oss derfor i forkjøpet. Da valgte vi å være ærlig og si det som det var, sier Folserås.

– Vanskelig sak

Politistasjonssjefen opplyser at en prest på dette tidspunktet var på vei til kvinnen.

– Dette er en kjempedramatisk hendelse, og det er en vanskelig sak for alle involverte og spesielt pårørende, sier han.

Folserås har forståelse for om kvinnen anmelder politiet.

– Dersom de ønsker å anmelde må de gjøre dette til Spesialenheten. Trenger de noe bistand, så vil vi bistå med det, sier Folsesrås.

Det er Spesialenheten som har ansvaret for etterforskningen av saken.

– Saken er er prioritert hos oss, og vi fortsetter med vitneavhør av tjenestepersoner, sivile vitner og andre som har vært involvert i oppdraget, sier etterforskningleder Marit Storeng.

To politibetjenter har status som mistenkt i saken.