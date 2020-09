Her er Sørloth på sin første trening med RB Leipzig

Rundt kl. 11 torsdag var Alexander Sørloth (24) i gang med sin første trening som RB Leipzig-spiller etter overgangen og signeringen av en femårskontrakt.

Et pressekorps på rundt 20 fotografer og journalister hadde møtt opp for å se nordmannen i aksjon ved RB Leipzig Training Center et steinkast unna Red Bull Arena i utkanten av Leipzig.

Kameraene klikket og dreiet seg i takt med bevegelsene til Sørloth i de 15 minuttene det var åpent for pressen.

Sørloth kom ut sammen med danske Yussuf Poulsen og var på gruppe med blant andre svenske Emil Forsberg under en øvelse hvor man skulle holde ballen i luften mens man bevegde seg mot et dukkemål.

Å holde seg tett med skandinavene Forsberg og Poulsen i starten kan være greit for Sørloth, som innrømmet på onsdagens pressekonferanse at han fremdeles har en del å gå på når det kommer til de tyske språkkunnskapene.

– De er dårlige. Veldig dårlige. Jeg må starte med timer, og forhåpentligvis lærer jeg raskt. Det viktigste i starten er å lære seg fotballvokabularet, sånn at jeg kan henge med på det treneren sier, sa Sørloth.

RB Leipzig åpnet sesongen med 3-1-seier over Mainz og møter Bayer Leverkusen på bortebane lørdag i det som kan bli Sørloths debut.