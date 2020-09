Skei Grande om valget av Melby foran Raja og Rotevatn: – Hun har ikke fløyer mot seg

Lørdag går Trine Skei Grande av som partileder i Norges eldste parti, Venstre.

– Jeg gleder meg veldig til det. Jeg gleder meg til å gi det videre til Guri, som jeg tror vil bli en kjempegod Venstre-leder. Hun har evnen til å samle partiet og bygge partiet, sier Skei Grande til TV 2.

Hun mener Venstre er i trygge hender med kunnskapsminister Guri Melby som partileder.

– Med de to nestlederne tror jeg vi har samlet alt det engasjementet og driven som en ledelse trenger fremover. Det blir en god løsning for partiet.

Hun mener de tre representerer en ny generasjon, som etterfølger en partiledelse der alle var over 50 år.

– Ikke fløyer

Melby har blitt omtalt som en kompromisskandidat. Skei Grande vil ikke kalle henne det, men hun erkjenner:

ENSTEMMIG INNSTILT: Guri Melby blir etter alt å dømme ny Venstre-leder. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Guri har ikke fløyer mot seg. Hun er en kvinnelig politiker og da får man slike karakteristikker, men jeg tror mange har sett gjennom koronakrisen at hun har vist lederegenskaper. Så har hun vært ute en dag før og vært byråd og stått i vanskelige saker og konflikter. Hun har en ydmykhet i møte med makten, som er viktig å ha.

– Det har vært spekulert i at du drev du en kampanje for henne. Er det noe sannhet i det?

– Nei. Da hadde hun ikke vært en kompromisskandidat eller lederkandidat, hehe. Jeg tror at ledere som går av ikke skal blande seg borti det neste valget. Da blir det bare tull. Jeg har forsøkt å holde meg langt unna, men jeg ble veldig glad da valgkomiteen var enstemmig.

– Rådgiver i kroken

Skei Grande var først innstilt som leder for to nye år med Raja og Rotevatn som nestledere.

– Jeg hadde tenkt at jeg skulle klare å ha den rollen Guri har fått, men så var det en kveld jeg la meg, og så tenkte jeg at det klarer jeg ikke. Da må jeg la noen andre prøve å gjøre den jobben.

– Hva var så vanskelig med den jobben, at du tenkte at det klarer du ikke?

– Det handlet om motivasjonen min og det handlet om hvordan jeg følte den jobben var. Guri har mye bedre forutsetninger enn meg for å jobbe dette sammen til et bra team.

– Hvorfor det?

– Vi merket den roen som kom i partiet med en gang da hun ble innstilt. Den roen er mye verdt for hun, Abid, Sveinung og partiet.

– Hvordan er din relasjon til Abid Raja og Sveinung Rotevatn nå?

– Jeg prøver å være til stede for dem, men ikke en overminister. Jeg forsøker å ikke gripe i den jobben de gjør, men jeg håper jeg kan være en gammel rådgiver i kroken som de kan ringe til når de lurer på noe. Jeg ønsker å bidra med det de ønsker jeg skal bidra med.

– Har du et råd til Melby som skal lede dette laget med de to nestlederne?

– Ja, og Guri ringer om sånne type råd. Jeg tror jeg skal forsøke å være en god rådgiver for å bringe dette laget sammen. Det handler om å ha høy toleranse for at Venstre er et parti med stor grad med mange personligheter for å utvikle seg og utvikle rollen sin. Samtidig som hun må jobbe sammen teamet, sier Skei Grande.

Skei Grande har tidligere uttalt at Raja og Rotevatn ikke jobbet i samme retning som henne.

– De jobbet ikke med det samme målet, nemlig å prøve å samle partiet.

SISTE HELG MED GJENGEN: Lørdag går Trine Skei Grande av som partileder. Egentlig skulle hun lede partiet i to år med Abid Raja og Sveinung Rotevatn som nestledere. Foto: Johan Malvik/Venstre

«Jeg er ingen overgriper»

Skei Grande har de siste årene stått i flere stormer. Hun baksnakket Abid Raja slik at han ble sykmeldt, hun ble beskyldt av sin nestleder, Ola Elvestuen, for å bare lytte til seg selv og da hun ble statsråd i 2018, dukket det opp en sex-historie fra 2008.

– Jeg er ingen overgriper, sa Skei Grande til Aftenposten.

Skei Grande sier hun har lært seg et grep for å tåle medietrykket.

– En god regel til alle er at du ikke trenger å lese alt. Da overlever man mye bedre, så er det fine at det er ikke alle som leser alt. Når du er ute og møter folk, så danner de seg en mening av deg ut fra møtet og hva du står for, ikke det tabloidene i Akersgata har skrevet om deg en gang, sier Skei Grande.