FHIs råd: Slik unngår du smitte på fest

Pandemi er ikke synonymt med å være usosial. Skal du holde fest, er det likevel noen ting du bør tenke over.

Julebordsesongen er like rundt hjørnet, og den kommer nok ikke til å bli som den vanligvis er.

Men det er mulig å arrangere en privat fest hjemme hos deg selv, og mange har allerede startet hjemmefest-sesongen som følge av den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt.

Det er imidlertid flere ting man som festarrangør må være klar over for å hindre at koronaviruset sprer seg ytterligere.

2020-FESTEN: Helsedirektoratet viser i Bogstadveien hvordan man skal holde fest i 2020. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I Oslo er det for eksempel innført et forbud mot å samle mer enn ti personer i private hjem, mens resten av landet er grensen satt til 20 personer. Er imidlertid lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.

Skal du for eksempel arrangere bryllup, dåp eller konfirmasjon, kan du samle flere dersom en arrangør står bak. Da er grensen 200 personer.

Slik unngår du karantene

Nå som det er under tre måneder til jul, kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med råd dersom du skal arrangere selskap i festsesongen som er foran oss:

Syke personer skal ikke delta

Selv om det bare er milde symptomer, skal ikke personer som er syke, delta.

1 meter gjelder også på fest, 2 meter for å unngå karantene

Det skal være minst 1 meter gjelder mellom gjester som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære.

Dersom en av gjestene på festen har vært syk, gjelder andre regler for å unngå karantene.

– Dersom noen viser seg å ha vært smittsom med koronaviruset på festen, så setter vi strengere krav til avstand for å være på den sikre siden om at vi stopper videre smitte, skriver seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Resistens- og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet til TV 2.

– Da må alle som har vært nærmere enn 2 meter i 15 minutter, eller hatt fysisk kontakt i karantene. Så dersom du ønsker å ta høyde for karantenekrav, må det være 2 meter mellom alle, skriver hun videre.

Ubudne gjester

Vask hendene ved ankomst

– Det er et godt tiltak å rengjøre hendene før en går inn på festen, slik at en ikke tar med seg ubudne gjester inn, skriver Eriksen-Volle.

Det er viktig å følge alle hygiene- og smittevernråd, inkludert å ikke ha flere gjester enn det som er gjeldene råd og at. Det kan også være lurt å huske hvem som var med på festen.

Gjestene må ikke ha hvert sitt håndkle, men dersom man ønsker kan man ha tørkepapir tilgjengelig, ifølge Eriksen-Volle i FHI.

Du kan også ønske gjestene velkommen med en skvett håndsprit.

Vit hvem gjestene er

– Det kan også være lurt å huske hvem som var med på festen, uttaler seksjonslederen i FHI.

VÆR UTE: Ha festen utendørs dersom det er mulig. Her fra Aschehougs hagefest. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Dette er for at det skal bli lettere å spore hvem som eventuelt kan være bærer av koronaviruset eller for å sette folk i karantene om noen er blitt syke.

Vær utendørs hvis mulig

Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs, men det er fortsatt frarådet å ha flere enn 20 personer samlet når man er på et privat sted, selv om det er utendørs.

Dropp denne maten

Unngå fingermat

Så langt ser det ikke ut til at koronavirus smitter via mat eller drikkevann.

Det er likevel viktig at de som lager maten, har god håndhygiene. Skal du servere mat, bør alle gjestene vaske hendene. Gjestene kan bruke samme serveringsbestikk, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat, skriver Helsenorge på sine nettsider.



Helseminister Bent Høie (H) råder også til å gi festdeltakerne sin egen tallerken med mat eller snacks slik at ikke alle spiser av samme fat.

– Nå slipper endelig de som spiser sakte at godsakene blir spist opp av dem som spiser fort!, skriver han på Facebook.

DET BLIR BRA TIL SLUTT: En helsearbeider former fingrene sine til et hjerte bak et vindu på Jacobi Medical Center i New York i april i år. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Unngå også å drikke fra andre sin drikke, råder han.

Overnattingsgjesten bør ha eget håndkle

Ender festdeltakeren opp med å bli overnattingsgjesten, bør vedkommende ha eget håndkle og egne baderomsartikler, råder Helsenorge.

Når noen overnatter, bør man være ekstra nøye med hygiene og huske å holde avstand. Overnatting gir større smitterisiko enn kortere dagsbesøk.

Hold promillen lav

– Husk at meteren blir kort hvis promillen blir høy. Holder du meteren lang og promillen lav, kan du våkne etter festen og være klar for en ny dag, skriver på Facebook og gir også andre festråd: