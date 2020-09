Foreldre rystet etter overgrep på skolevei: – Skummelt og uvirkelig

Et helt lokalsamfunn er rystet etter at en jente i barneskolealder ble utsatt for overgrep på vei hjem fra skolen tirsdag ettermiddag. - Skummelt og uvirkelig at noe slikt har skjedd i nabolaget vårt.

Det var en helt vanlig septembertirsdag på det lille tettstedet Lye i Time i Rogaland.

Bladene var begynt å gå fra gult til rødt i den lille bygda. Men noe var ikke helt som det skulle.

Like ved Lye skole satte politiet opp sperrebånd og begynte med kriminaltekniske undersøkelser.

En kvinne som spurte politibetjentene om hva som skjedde, fikk beskjed om at de ikke kunne si stort, men at hun burde holde barna sine innendørs.

På kvelden fikk alle svar.

Skolen og politiet sendte ut et skriv til alle foreldrene og informerte om at en jente i barneskolealder hadde ved 13.30-tiden samme dag blitt utsatt for et overgrep i et skogholt like ved barneskolen.

– Uvirkelig

Jenta ble fraktet til sykehus for undersøkelser mens politiet satte i gang intens jakt etter gjerningsmannen, som blir beskrevet å være i 15-20-årsalderen.

Thorfinn (36) og Christine (32) Sørensen er ett av foreldreparene i området som mottok beskjeden som en knyttneve i magen.

– Det er både skummelt og uvirkelig at noe slikt har skjedd i nabolaget vårt, sier Christine.

Hun og mannen har fire barn, i alderen 9, 6, 2 og en baby på syv måneder. De er tydelig på at et overgrep på en liten jente nærmest i deres egen bakgård påvirker dem sterkt.

– Jeg har bodd her siden jeg var tre år. Og kjenner nærmest alt og alle i denne bygda. Her er det ingen som låser dører en gang, og så skjer noe slikt, sier Thorfinn.

Forbereder barna

Paret tok en prat med de største barna om hva som hadde skjedd. Men de prøvde å forenkle, men likevel være så tydelig de kunne.

– Vi vil jo ikke skremme. Men ryktene går jo på skolen til barna også. Vi fortalte dem at det hadde skjedd noe med en jente på vei hjem fra skolen og at politiet lette etter en mann. Deretter snakket vi om hvor viktig det er å gå sammen med venner og ta vare på hverandre. Og at de må skrike, sparke og slå alt de kan dersom noen forsøker å gjøre noe med dem.

Onsdag morgen ble ikke en vanlig morgen hjemme hos firebarnsfamilien. De to eldste barna pleier å gå det korte stykket til skolen.

Men denne morgenen var mammas trygge hånd god å ha.

- Jeg har aldri noen gang sett så mange foreldre følge barna sine til skolen som i dag. Men det er jo klart et overgrep av en liten jente på skoleveien gjør oss alle utrygge, sier Christine.

Skaper utrygghet

Thorfinn satt på hjemmekontor bare et stenkast unna, da overgrepet fant sted. Han har gått mange runder med seg selv i etterkant.

– Tenk om noen hadde vært der. Tenk om noen kunne ha stanset dette, sier han og blir stille.

De ønsker at barna deres fortsatt skal kunne løpe bekymringsløst rundt i gatene.

– Denne hendelsen skaper selvsagt en utrygghet hos oss alle og legger føringer for hvordan vi oppfører oss framover, sier foreldrene.

Jakter gjerningsmann

Politiet ber om tips om en mann i 15-20-årsalderen etter overgrepet.

Foreløpig har de mottatt rundt 60 tips i saken. Leder Bjørn Kåre Dahl for personseksjonen i sørvest-politidistrikt sier at det jobbes med å sammenstille og følge opp tipsene.

Leder Bjørn Kåre Dahl for personseksjonen i sørvest-politidistrikt. Foto: Ole Berg-Rusten

Politiet opplyser at overgrepet skal ha skjedd i skogsområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og oppsiden av Lye ungdomsskule en gang mellom klokken 13.00 og 13.30.

Politiet gjennomførte et tilrettelagt avhør av den unge jenta tirsdag kveld og har torsdag gjennomført et nytt avhør.

– Vi har i dag gjennomført et oppfølgingsavhør av fornærmede. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljene på dette avhøret, sier Dahl.

Politiet sier at de på nåværende tidspunkt ikke kommentere hvilke ytterligere beskrivelse som er gitt av potensiell gjerningsperson.

– Årsaken til dette er at vi ønsker mest mulig upåvirkede forklaringer fra vitner, sier Dahl.

Ønsker tips

Onsdag gikk politiet ut og sa de ønsker tips om en ung mann i 15-20-årsalderen.

– Vi er fremdeles svært interessert i tips hvis folk sitter på opplysninger som kan være interessante for politiet, sier Dahl.

Både Lye skule og Lye ungdomskule avsluttet klokken 13.00 i tirsdag. Det betyr at mange barn og ungdommer kan ha gått i det aktuelle området i tidsrommet overgrepet skal ha skjedd.

– Disse personene ønsker vi å få kartlagt for å danne oss et bedre bilde av bevegelser i området. Vi ber om at foreldre bistår med dette, og tar kontakt med politiet, sier Dahl.

Rundspørring

Politiet er fortsatt i en tidlig etterforskningsfase. Det er gjennomført flere avhør av vitner, i tillegg til fornærmede.

Det er også foretatt rundspørringer i området på Lye, samt gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. Politiet opplyser at dette arbeidet fortsetter.

– Vi har så langt mottatt rundt 60 tips, og jobber med å sammenstille og følge opp den informasjonen som nå ligger i saken, sier politilederen.