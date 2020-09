Wade Murphy klar for Vålerenga Hockey

Wade Murphy fra Canada har signert for Vålerenga.

Det bekrefter Vålerenga hockey på sine hjemmesider.

– Vi har fulgt Wade ganske lenge, og har de siste tre ukene hatt tett dialog om mulig overgang, sier sportssjef, Frikk Juell til klubbens hjemmeside.

Den canadiske løperen har erfaring fra norsk hockey, etter at han spilte for Narvik forrige sesong. Vålerenga opplyser at klubben jobber med å få arbeidstillatelse og oppholdstillatelse fra UDI og det er nært forestående.

Wade Murphy må i karantene i ti dager etter ankomst til Norge før han kan begynne på Vålerenga-eventyret.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med en så historisk klubb som VIF. Jeg har snakket med Frikk Juell flere ganger om organisasjonen, og jeg er sikker på at vi kommer til å lykkes. Nye Jordal Amfi ser fantastisk ut, og jeg gleder meg til å bo i Oslo og møte fansen, sier Wade Murphy.