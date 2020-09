Trump fortsetter å nærme seg Biden

For andre uke på rad knepper Donald Trump inn på forspranget til Joe Biden. Det viser TV 2s ukentlige beregning basert på de siste meningsmålingene i USA. Biden leder med 6,4 prosentpoeng nasjonalt.

Det er fortsatt for tidlig å trekke konklusjoner om hvordan Trumps håndtering av høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs bortgang har påvirket velgerne. Men så langt kan vi slå fast at strategien Det hvite hus har valgt ikke har skadet presidenten.

Hvis dette blir resultatet, vil Biden vinne en komfortabel seier med 313 valgmenn mot Trumps 225. Men som vi har understreket flere ganger: Bidens nasjonale forsprang er mindre enn man skulle tro. Den sterke, geografiske polariseringen i USA gjør at Biden kan tape valget hvis forspranget skrumper til 4,5 prosentpoeng nasjonalt.

Det er en håndfull vippestater som avgjør kampen. Siden sist uke har Biden mistet noe av ledelsen i de fire statene der han er mest sårbar. Hvis Trump klarer å snu Pennsylvania, Florida, Wisconsin og Arizona, får han flest valgmenn - hvis han beholder alle sine andre stater.

Mens Biden svekker seg noe i de fire statene der han har minst ledelse, er situasjonen motsatt for Trump. Han styrker sin posisjon i de fire statene der han leder minst.

TV 2s beregninger er basert på en modell utviklet av tallknuser Terje Sørensen. Modellen tar blant annet høyde for treffsikkerheten til tidligere målinger. Som tabellen viser er dette spesielt viktig i vippestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, der målingene bommet grovt i 2016. Vår modell korrigerer for deler av denne historikken og det forklarer et stykke på vei hvorfor TV 2 gir Biden en mindre ledelse enn det et uvektet snitt av de siste målingene ville gjort.