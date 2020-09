Chelsea bekrefter kjøp av ny keeper

Edouard Mendy er klar for Chelsea og gir Kepa Arrizabalaga kamp om keeperplassen i London-klubben.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet, men nå er det bekreftet.

Eduoard Mendy (28) er klar for Chelsea etter å ha signert en femårskontrakt med blåtrøyene fra Vest-London. Angivelig koster Mendy rundt 260 millioner kroner og er Chelseas sjuende signering i sommerens overgangsvindu.

Allerede før helgen bekreftet manager Frank Lampard at sisteskansen skulle gjennomføre en medisinsk test.

Senegaleseren, som er født i Frankrike, kommer fra suksess med Rennes, som endte på tredjeplass i Ligue 1 og kvalifiserte seg for Champions League. Han slapp inn 31 mål på 33 kamper og holdt nullen 13 ganger.

– Det er en drøm for meg å bli en del av denne spennende stallen og å kunne jobbe med Frank Lampard og hans støtteapparat. Jeg ser frem til å møte lagkameratene, og kan ikke vente på å komme i gang, sier Mendy i en pressemelding.

Mendy gir konkurranse på en posisjon som har vært et enormt problem for Lampard. Forrige sesong slapp Chelsea inn voldsomme 54 mål i Premier League, og det virker å bli tydeligere og tydeligere at Kepa Arrizabalaga, verdens dyreste keeper, ikke er en permanent løsning mellom stengene.

Sesongens to første kampen mot Brighton og Liverpool har heller ikke endret oppfatningen av det.

Onsdag voktet Willy Caballero buret i 6-0-seieren over Barnsley i ligacupen.

Tidligere Chelsea-keeper Petr Cech, som nå jobber i klubben, har vært viktig i prosessen med kjøp av ny keeper. Tsjekkeren kom selv fra Rennes til Chelsea.

– Med en gang Petr og det sportslige teamet identifiserte Edouard som den mest passende keeperen til komplementere den eksisterende gruppen, så var det bare én spiller vi ville hente. Edouard kommer til oss etter en sesong med virkelig suksess i Rennes. Han har fortsatt ambisjoner, og vi ønsker ham velkommen til klubben vår, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia.