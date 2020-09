Familiefar tvinges til å ta ekstrajobb: – Lønna er ikke til å leve av

Over 100 bussjåfører tok til gatene torsdag for å demonstrere for høyere lønn og bedre arbeidstidsordninger.

Til tross for at det øste ned i hovedstaden torsdag, la det ikke en demper på stemningen blant bussjåførene som streiket på Youngstorget.

Engasjementet var stort, ropene høylytte og kravene klare: Bussjåførene krever en lønn de kan leve av og en arbeidsdag de kan leve med.

I rekkene blant de gule vestene står Azhar Mamood (40). Han har jobbet som bussjåfør i to år, og er en av mange som har blitt nødt til å jobbe ekstra ved siden av for å få endene til å møtes.

– Det er veldig vanskelig å leve av en bussjåførlønn. Jeg har kone og to barn og det er ikke alltid jeg klarer å betale regninger, sier Mamood.

DEMONSTRASJON: Over 100 personer møtte opp for demonstrere. Antallet ville trolig vært høyere om ikke koronarestriksjonene hadde satt en øvre grense for hvor mange som kunne delta. Foto: Fanny Bu / TV 2

Vil sikre fremtiden

Familiefaren fra Haugenstua kjører rutebuss for selskapet Nobina. Han har måttet jobbe deltid i butikk ved siden av jobben som bussjåfør.

– Lønna er veldig lav og jeg får ikke lån. Jeg står her i dag for å sikre fremtiden til familien min, sier han.

Han forteller at jobben som bussjåfør er krevende. I tillegg til å ha ansvar for sikkerhetskontroll av bussen, føler han også på et stort ansvar for passasjerene om bord. Han kan heller aldri være forsinket.

– Vi jobber under mye stress. I tillegg er arbeidstidene tøffe og går utover tiden jeg kan tilbringe med familien, sier Mamood.

APPELLER: Det ble holdt en rekke appeller på Youngstorget for å belyse arbeidssituasjonen til bussjåførene. Foto: Fanny Bu / TV 2

Røttene i kollektivtilbudet

Rauf Hussin (60) har jobbet som bussjåfør i 25 år. Som tillitsvalgt for de ansatte hos Nobina, kan han fortelle at historien til Mamood er langt fra unik.

FORTVILER: Rauf Hussin (60) forteller at mange bussjåfører er fortvilte. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Det er så mange ansatte som kommer til meg og er bekymret. De klarer ikke forsørge familien. De blir utslitt av å jobbe to jobber. De får ikke lån. Det er familiekrig hjemme fordi de ikke klarer å dekke utgiftene. De må sykemelde seg for de ikke orker mer, sier Hussin.

For han er det helt uforståelig at kravene til bussjåførene ikke blir hørt.

– Vi er jo røttene, selve grunnmuren i kollektivtilbudet. Prisene på alt i samfunnet øker hvert år, og da må lønna vår gjøre det også. Jeg synes det er en skam at vi ikke bli hørt, sier Hussin.

Alle bussjåførene TV 2 snakket er lei seg for at busstreiken har konsekvenser for folk som er avhengige av kollektivtransport. De kan likevel ikke godkjenne hverken lønnen eller arbeidsforholdene slik situasjonen er nå, så de ber offentligheten om forståelse.

Vil ikke gi oss

– Sjåførene har ventet på denne streiken en stund. De føler seg dårlig behandlet av arbeidsgiver og nå er begeret fullt, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

KRAV: Forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet mener det er på høy tid yrkesgruppen blir hørt. Foto: Fanny Bu / TV 2

I tillegg til lønnsetterslepet, peker forbundet på utfordringer knyttet til sterkt belastende arbeidstidsordninger, sikkerheten om bord og framtidig rekruttering til yrket.

– I tillegg er det et veldig stort press på bussjåførene, og det blir verre og verre for hvert år. Arbeidsgiver må lage skiftordninger som sjåførene trives med, der de har tid til å utføre jobben sin. De må føle at de har tid til å sikre bussen og hjelpe passasjerene, sier han.

Om arbeidstakerne ikke får gjennomslag for kravene i oppgjøret, mener Klungnes at situasjonen vil vedvare.

– Da skjer det samme igjen om to år. Dette må løses og de ansatte må bli hørt for dette kommer ikke til å gå bort, sier han.

SIKKERHET: Inam-Ulhaq (49) sier at han har seks minutter på å sikkerhetskontrollere bussen før han skal kjøre passasjerer. – Det er umulig, sier han. Foto: Fanny Bu / TV 2

12.000 kan bli tatt ut i streik

3800 sjåfører i Oslo og Viken ble tatt ut i streik mandag og busstreiken rammer kollektivtrafikken hardt.

Ettersom det ikke har skjedd noen bevegelse mellom partene slutter trolig ytterligere 4500 bussjåfører seg til streiken lørdag. Da vil store deler av landet bli rammet som følge av bruddet i lønnsoppgjøret.

Alle bussjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark blir tatt ut. Det samme gjelder for bussjåfører i store deler av Nordland og hele Kristiansand.

De fire forbundene som har forhandlet med NHO Transport om bussjåførenes tariffavtale – Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet – truer med å ta ut samtlige medlemmer dersom motparten ikke beveger seg ytterligere. Det betyr at nesten 12.000 bussjåfører i hele landet kommer til å legge ned arbeidet.

Fellesforbundet argumenterer at det er 13 år siden ble etablert en enighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien. Siden den gangen har det motsatte skjedd, og lønnsforskjellen har økt med over 16.000 kroner.