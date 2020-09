Overgrepsdømt slapp ut ved en glipp – nå risikerer han forvaring på nytt

JÆREN TINGRETT (TV 2): I tolv år satt 56-åringen i forvaring, dømt for seksuelle overgrep mot barn. Så slapp han ut i samfunnet igjen på grunn av en tabbe.

Nå risikerer mannen forvaring igjen.

56-åringen står i disse dager tiltalt for å ha forsøkt å avtale direkteoverføring av overgrep mot flere barn i utlandet.

– Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at det er blitt bestilt og betalt for et overgrep. Det ble ikke gjennomført, men det var forhold som var utenfor tiltaltes kontroll, sier aktor Thale Thomset til TV 2.

Flere av barna skal ha vært under 14 år og minst ett av dem var under ti år. I straffeloven defineres det som voldtekt.

Tiltalte skal ha overført penger til en ukjent person på Filippinene.

Bevisbildet er basert på en bevisrekke som består av chat og pengeoverføring, opplyser Thomset.

GLIPP: Aktor forklarer at tiltalte ble sluppet fri ved et uhell. Mannens forsvarer er ikke sikker på om politiet ville fått medhold for forlenget forvaring. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nekter straffskyld

56-åringen er også tiltalt for å ha lastet ned over 20.000 bilder og videofiler som viser overgrep mot barn.

Trolig startet nedlastingen allerede mens han fremdeles satt i forvaring.

Politiet sitter på omfattende dokumentasjon som strekker seg over mange år. De har også gjort beslag av 25 egenproduserte skildringer av seksuelle overgrep.

Mannen nekter for å ha bestilt liveoverføring av overgrep, men erkjenner delvis å ha lastet ned bilder og videoer.

Tiltalte innrømmer også å ha skrevet skildringene.

– Han har erkjent nedlasting og oppbevaring av bilder, men det er omstendigheter som han mener han ikke er skyldig i, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

FORSVARER: 56-åringen forsvares av advokat Arvid Sjødin. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Fikk tilgang på internett

Det var tilbake i år 2000 at mannen ble dømt til tre års fengsel for seksuelle overgrep mot fire små barn, som han satt barnevakt for.

Den gang mente retten at det var gjentakelsesfare, og han ble idømt fem års forvaring.

I ni år satt han fengslet på forvaringsanstalten på Ila, før han ble prøveløslatt og satt i et bofelleskap.

I bofelleskapet fikk han tilgang på internett, og politiet mener han begynte å laste ned overgrepsmateriale mens han bodde her.

– Det nekter han for. Det var streng kontroll, og fellesarealer der datamaskinene sto for seg selv. Han er selv overbevist om at han ikke kjenner til det, sier Sjødin.

RETTSAL 3: Det er satt av tre dager i Jæren tingrett til behandlingen av rettssaken mot 56-åringen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Menneskelig svikt

Tiltalte bodde i dette bofelleskapet frem til 2012, før han plutselig ble satt fri.

Men ikke fordi påtalemyndigheten mente at gjentakelsesfaren var borte.

– Det skjedde rett og slett fordi påtalemyndigheten gjorde en feil, sier Thomset.

Mannen slapp fri som følge av en menneskelig svikt. Statsadvokaten beregnet feil frist for å forlenge forvaringen.

Thomset ønsker ikke å kommentere glippen, utover at en frist ble oversett.

Påtalemyndigheten kunne ha jobbet for at mannen ble gjeninnsatt, men det måtte ha skjedd i løpet av tre måneder.

– Det er mange år siden den fristen gikk ut, men da var ikke politiet klar over de nye forholdene. Derfor ble ikke gjeninnsetting vurdert, sier Thomset.

Påstand om forvaring

I september 2019 ble mannen pågrepet igjen, etter at politiet knyttet 56-åringen til en e-postadresse som ble brukt i forbindelse med opplasting av overgrepsmateriale.

Nå har påtalemyndigheten lagt ned påstand om at 56-åringen igjen dømmes til forvaring.

Aktor Thomset mener vilkårene for den strenge reaksjonen er oppfylt. Det mener derimot tiltalte, som har vært igjennom behandlinger, at det ikke lenger er behov for.

– Han forstår at han vil få en reaksjon, men han mener det ikke er behov for forvaring. Det vil vi prøve å få belyst i retten, sier Sjødin.

Det er satt av tre dager til hovedforhandlingen i Jæren tingrett.