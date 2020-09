Mann tiltalt for å ha drept sin egen hund

Mannen hevder at han handlet i selvforsvar da han stakk sin egen hund til døde.

Mannen i begynnelsen av 50-årene fra Førde er tiltalt for grovt brudd på dyrevelferdsloven paragraf 37, etter hundedrapet i februar i år.

Da skal hundeeieren gjentatte ganger ha stukket sin egen hund med et stikkvåpen slik at den døde.

– Vi ønsker ikke nå å opplyse hvilket stikkvåpen tiltalte brukte. Det blir et tema under bevisføringen i straffesaken, sier politifullmektig Inger Helen Stenevik i Vest politidistrikt til TV 2.

Hevder det var selvforsvar

Bakgrunnen for at det ble startet etterforskning var at politiet fikk tips om hendelsen.

– Min klient har i politiavhør erkjente straffskyld, men har forklart at han handlet i selvforsvar fordi hunden gikk til angrep på ham. Tiltalte ble påført bitt i hånda, opplyser mannens forsvarer, advokat Ivar Hauge til TV 2.

Den tiltalte skal ifølge forsvareren ha vært svært nedbrutt etter det som skjedde. Hunden som ble drept er av rasen Cane corso, som ofte brukes som vakthund.

Ubetinget fengsel

Grove brudd på dyrevelferdsloven har en strafferamme på inntil tre års fengsel. Høyesterett skjerpet straffene i 2016, og rettspraksis gir eksempel på ubetinget fengsel mellom 90 og 120 dager for de som dømmes etter denne paragrafen.

Straffesaken er berammet til Sogn og Fjordane tingrett i neste uke, men kan bli utsatt på grunn av tiltaltes helsesituasjon.

Mannen er også tiltalt for brudd på våpenloven da det ble funnet en foldekniv med integrert slosshanske sammen med flere ulovlige kniver hjemme hos mannen.

Ifølge tiltalen vil det bli lagt ned påstand om at tiltalte fradømmes retten til å ha dyr.