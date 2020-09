Får sjokk når hun sjekker bankkontoen etter fylla: – Føler meg lurt

Å våkne opp med svake minner om gårsdagens begivenheter, er noe mange kan kjenne seg igjen i etter en fuktig kveld. Det gjorde også TV-serieaktuelle Isabel Raad (26) etter at hun var på et influenser-arrangement i Åre i Sverige.

Gratis drikke

Det er i dokuserien «Isabel» vi får se bloggeren dagen derpå, hvor hun tydelig er sliten etter dagen før.

– Alt jeg husker fra i går er shots, at jeg stod i baren og drakk shots, forteller hun i serien.

Hun får kusinen sin til å sjekke bankkontoen for å se hvor mye penger som ble brukt, til tross for at det var en sponset tur hvor mat og drikke var inkludert.

– Tenk så mange vesker jeg kunne kjøpt for de summene jeg bruker på byen, forteller hun før kusinen avslører at Raad har brukt nesten 6000 kroner.

Se reaksjonen til Raad når hun ser hvor mye penger hun har brukt i videovinduet over.

Føler seg lurt

Senere i episoden kommer det frem at en annen influenser har fått betalt 50.000 kr for å være med på arrangementet i Åre, mens Raad fikk beskjed om at ingen skulle få betalt. Det reagerer hun sterkt på.

– Det er det absolutt verste du kan gjøre mot meg. Føler jeg at jeg blir lurt, da eksploderer det for meg, da ser jeg svart, forteller hun.

Videre sender hun en mail til arrangøren hvor hun uttrykker sin misnøye med forskjellsbehandlingen.

Har en annen oppfatning av hva som skjedde

Influenseren forteller i serien at hun ikke vil merke bildene med annonsørens navn og avslører heller ikke hvem annonsørene er.

Men blar du deg tilbake på bloggen til Raad, kan man se at det er merkevaren «Celcius», som har stått for turen til Åre.

Markedssjef Maroun El-Hayek i «Funk Food», som «Celcius» er en del av, svarer følgende på kritikken i en epost til God kveld Norge:

– Vi har en annen oppfatning av hva som skjedde med Isabell. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere denne saken, skriver El-Hayek.