Tom Cruise er et navn alle har et forhold til. Han er rett og slett planetens største filmstjerne, og har vært det lenge. Fra Top Gun, Rainman og Mission Impossible-filmene har det vært den ene enorme kassasuksessen etter den andre.

Akkurat nå er han i Norge, og spiller inn en ny Mission Impossible-film. Han har gjort akkurat det før. Forrige gang var teamet blant annet på Prekestolen, i Rogaland.

Denne gangen er det det spektakulære området rundt Åndalsnes som er basen for en rekke halsbrekkende opptak og stunt. Den godt over middels spreke 58-åringen har for vane å gjøre stuntene selv.

Det er hektiske dager – og TRE Hurtigrute-skip ligger til kai for å huse alle som er knyttet til filmen.

Dagene går i ett. Det skjer noe hele tiden. Været er lunefullt, så planer endres uten forvarsel. I tillegg preges hele opptaket av smittevernstiltak på grunn av korona-situasjonen.

Tusj og antibac - slik at det ikke skal være noe smittefare.

En spesiell tusj

I Vikersund står Tor Egil Hartz Gravbråten (53), datteren Tine Hartz (33) sønnen Ole Fredrik Hartz Gravbråten (24) og jeg og stropper fast en helt spesiell Chevrolet Corvette til en bilhenger. Den skal ut på langtur. Målet er Åndalsnes – og nettopp Tom Cruise.

I lomma har Tine en tusj, som hun håper verdens største filmstjerne skal signere med på panseret til bilen. Det er nemlig ikke et hvilket som helst panser.

Tine, som er daglig leder av Hartz Design, har lakkert et utrolig detaljert bilde av Tom Cruise og Kelly McGillis foran det amerikanske flagget – etter ønske fra faren. Det tok to måneder å ferdigstille kunstverket ved hjelp av airbrush (teknikk motivlakkering)!

Drømmen er at Tom Cruise skal signere det.

Før avreise var det innslag på God Morgen, Norge på TV 2. Her har Broom-Vegard akkurat fått beskjed om at det er 99,9 prosent sjanse for at de IKKE får møte Tom Cruise.

99,9 prosent sjanse – for bomtur

Akkurat mens vi står her og kikker på hverandre - nesten 450 kilometer unna Åndalsnes – virker det imidlertid som ... Mission Impossible.

Vi har nemlig ingen avtale med superstjernen. Snarere tvert imot. Like før sending på God Morgen, Norge på TV 2 før avreise, får jeg en ganske nedslående beskjed fra filmteamet. To minutter før vi går live på riksdekkende TV, sier min kontaktperson hos produksjonsselskapet, Amanda Brand, følgende:

– Good morning, Vegard! I'm sorry to say this, because it's a nice story and we really wanted to find a way. But I'm 99,9 percent certain that he will not be able to meet you to sign the car.

Hun har vært både hyggelig og hjelpsom i et par dager, og vi har forsøkt å finne løsninger. Men nå virker det altså som om alt håp er ute.

Så du sier det er en sjanse ...

99,9 prosent er ikke akkurat oppmuntrende. Men som man ville sagt i en amerikansk sitcom:

– So you're saying there's a chance!

Med noe som kun kan beskrives som en fullstendig bisarr optimisme, ringer jeg Broom-redaktør Knut. For vi snakker tross alt om minst to dager borte fra kontoret, rundt 1.000 kilometer med kjøring - etter alle soletegn til ingen nytte. Han synes vi skal gjøre det!

Da er det bare Tine og familien som må få høre hvor liten sjansen faktisk er. Vil de fortsatt ta turen?

– Vi kan ikke gi oss nå. Denne muligheten får vi kanskje aldri igjen. Vi er innstilt på å dra - så får vi bare ta en råsjans, sier Tine. Far og bror er enige.

Klar for avreise fra Vikersund. Nå får det briste eller bære ...

Amanda ringer ...

På vei oppover er vi ganske så avslappet på at dette mest sannsynlig blir en bomtur.

– Men det blir jo et lite eventyr uansett. Flott tur, flott natur og vi får i alle fall kommet oss i nærheten av Tom Cruise. Om han ikke får signert, er det jo kult om han i alle fall vet om bilen og motivet, sier Tine.

Så ringer telefonen. Det er Amanda. Hun har fått følgende SMS av oss tidligere på dagen: We realise it's a snowballs chance in hell - but we're going anyway.

Og nå ringer hun. Beskjeden gir faktisk et glimt av håp. Hun sier at de jobber for å finne en løsning. Det blir svært vanskelig - og Covid-19 gjør oss ingen tjenester. Men hun skal prøve.

For en opptur!

Det begynner å nærme seg Åndalsnes. Vi tar en fotopause foran den mektige Trollveggen!

– Beklager det går ikke

Etter hvert som vi nærmer oss Åndalsnes, har vi faktisk snakket med Amanda flere ganger. Men fortsatt ingen løfter. Vi krysser fingrene for at vi skal rekke et møte på kvelden. Dagen etter må vi tilbake – så det er ikke så store vinduet vi har.

Vel framme på Åndalsnes Vandrerhjem, må vi imidlertid innse at det ikke går. En SMS forteller oss at det ikke var mulig å få til et møte tirsdag kveld.

Gjengen fra Vikersund holder fortsatt motet oppe. Vi har på hele turen diskutert prosentvis sjanse for at det skal løse seg. Det startet på 99,9 prosent sikkert at det ikke skulle gå. Mens vi sitter i Åndalsnes på kvelden og spiser pizza, blir vi enige om at det nå er en 40 prosent sjanse for at det skal gå.

Ett steg på veien.

Mørk Mercedes dukker opp

Onsdag starter med en oppløftende melding. Amanda sier at det jobbes med å få til noe. Hun trenger fullt navn på alle som er med, ber om informasjon om tusjen vi skal bruke - og sender oss et skjema vi må fylle ut, med tanke på Covid-19.

– Vi prøver å få til noe på basen i Åndalsnes. Hold dere i nærheten av den - hvis vi får det til, vil det skje raskt, sier hun.

Og raskt skjer det. Vi har parkert bilen på henger rett utenfor inngangen til basen – og plutselig dukker det opp en svart Mercedes GLE med mørke vinduer. Vi vinker for å få oppmerksomhet og bilen stopper. Er det nå det skal skje? I passasjersetet sitter ... Amanda!

Vi lever i 2020. Klart du må sjekke om det er feber før du får komme inn noe sted ...

Optimisme

– Der er dere. La oss få bilen på plass, sånn at vi er klare hvis muligheten dukker opp, sier hun.

Da er vi inne på basen til filminnspillingen. Nå ser det lyst ut, plutselig.

– Å Herregud! Nå kan dette faktisk gå. Vi tror vel nesten på at det skal skje nå, pappa, sier Tine.

– Ja, vet du hva. Nå begynner jeg for første gang å få skikkelig trua, jeg også.

Bilen kjøres av hengeren – og mens regnet høljer ned, parkeres den under tak på perrongen på godsterminalen. Her står vi omgitt av vogner som skal være Orientekspressen i filmen – og et spesiallaget damplokomotiv som også skal være med. Vi er allerede inne på basen, der svært få utenforstående får komme inn.

Så kommer en smilende Amanda:

- Tom is airborn. He is on his way!

Mye regn og vind - men heldigvis var Tine, Tor Egil og Ole Fredrik godt forberedt.

Flyr selv, naturligvis

Airborn, faktisk! Ja, sånn må det naturligvis være for en superstjerne som Tom Cruise. Han kjører ikke en svart Mercedes – han flyr selv, i sitt eget private, svarte helikopter.

Her ankommer Tom Cruise – med stil!

Mission Impossible-stjernen har avbrutt opptaket i Marstein, et stykke fra Åndalsnes, for å fly ned og signere Corvetten til Tor Egil!

Vi har fått beskjed om at han kan møte oss i fem minutter. Så må han tilbake til opptak.

At Tom Cruise ikke overlater noe til tilfeldighetene, har vi skjønt allerede. For perrongen har i mellomtiden blitt ryddet og ordnet for at bilen skal se best mulig ut. Og han har også arrangert at de stiller med egne fotografer som skal både filme og ta bilder. Digre lysskjermer er også på plass – sånn at bildene skal bli best mulig.

Og plutselig er han der! Tom Cruise får endelig se bilen som Tine har jobbet så hardt med – og som pappa Tor Egil er så glad i.

– Tenk om jeg sier noe dumt

– Jeg skjønner ikke at dette faktisk skjer. Jeg skjelver. Dette er bare helt sykt. Hva skal jeg si? Må jeg snakke mye? Tenk om jeg sier noe dumt.

Tine har begynt å merke at alvorets time nærmer seg.

Pappa Tor Egil har fram til nå kjørt bilen hit og dit for å få fototeamet fornøyde. Nå går han hvileløst rundt og venter.

Så hører vi lyden av et helikopter ...

– Tipper du følte på ansvaret med å kjøre denne unike bilen helt bort hit, sier Tom Cruise til Broom-Vegard. Og har helt rett ...

– Takk for at jeg fikk komme

Det går an å se inn i helikopteret og vi kan se at det er Top Gun-stjernen selv som flyr det – og lander bare noen meter fra perrongen. Likevel er det litt surrealistisk at han noen få strakser etterpå står rett foran oss. Slår ut med armene og sier:

– Hey guys! Thank you for letting me come and take a look at your car.

Han er iført mørkeblå ullgenser, jeans og selvsagt svart munnbind. Og han er tydelig oppriktig imponert over motivet på bilen.

– Det bildet er helt utrolig! For et detaljefokus. Du har gjort en vanvittig jobb her. Jeg viste det til den eldste datteren min, som også er kunstner. Hun sa med en gang: Denne jenta har talent!

Tine forteller om historien bak motivet, hva som gjorde det vanskelig og hvordan hun måtte bruke et bilde av sin egen albue, fordi McGillis sin ikke var med på motivet opprinnelig.

Tom Cruise er spør og graver – og kikker nøye på bilen og panseret. Han vil også høre med pappa Tor Egil og bror Ole Fredrik.

Så kommer øyeblikket for signeringen. Se video øverst i artikkelen!

– Dette er rett og slett fantastisk bra! Jeg er imponert. Jeg ser at du er en perfeksjonist. Det er sånn jeg er med filmene mine, også. Det koster mye – men du får igjen for det, sier Top Gun-helten. Bedre skussmål kan du vel neppe få, som kunstner.

En nervøs Tom Cruise

– Jeg blir nervøs av dette. Jeg vil ikke ødelegge det flotte bildet ditt. Jeg skal prøve å gjøre det så fint som mulig, sier han.

Etterpå står Tine og Tor Egil med en tåre i øyekroken – en stilletiende bekreftelse utover en hver tvil at han klarte oppgaven til det fulle.

– Pappa er litt stille og beskjeden, men han lurte på om du også ville signere dashbordet inne i bilen.

– Selvsagt gjør jeg det! Denne lekre bilen skjønner jeg du er stolt av, sier han til Tor Egil.

Så legger han seg ned i passasjersetet og signerer under hanskerommet: Tom Cruise #2020.

Slik ble signaturen under hanskerommet. Eieren er meeeget fonøyd ...

Hadde Corvette selv

Et nytt bevis på hvor engasjert og nøye han er, får vi når han forteller at han har vært og kikket på andre prosjekter Tine har laget.

– Du har jo så mye kult! Nå må du bare få laget deg en nettside. Du må sørge for å få vist fram det du lager, for det er jo så bra, sier Cruise.

– Ja, det har flere fortalt meg. men nå skal jeg faktisk gjøre noe med det, svarer Tine.

Vi har for lengst fått mye mer enn vi hadde kunnet drømme om. Men vi rekker å snakke om film, musikk og noen historier fra Top Gun-tiden.

– Jeg hadde selv tilgang på en Corvette da jeg spilte inn Top Gun. Jeg pleide å stikke avgårde og lage donuts med den. Til slutt fikk jeg beskjed om at jeg måtte slutte med de donutsene, hehe.

Vi fikk ikke fem minutter med Tom Cruise. Vi fikk over en halvtime!

Det ble sterke følelser for både far og datter...

– Han "ser" alle

– Jeg tror aldri jeg har møtt en så hyggelig og varm person. Han "så" alle. Snakket med meg, pappa og Ole Fredrik, takket de som hadde ryddet perrongen og de som tok bilder, flere ganger. Han var oppriktig engasjert i oss. Tenk på det!

Tine er om mulig enda mer skjelven etter møtet. Vi har akkurat sett Tom Cruise sette seg i helikopteret, vinke til oss i det han tar av – og så sette snuten opp mot fjellene, der nye hasardiøse stunts venter.

Vi som dro ut på tur et døgn i forveien står igjen med et signert panser og dashbord – og skjønner ikke helt hva vi nettopp har vært med på.

Noen ganger MÅ bare journalisten ta en selfie ...

Unikt

Amanda bekrefter at dette er noe helt unikt. De tar egentlig ikke noen møter med pressen, men historien rundt akkurat denne bilen var så spesiell at de gjorde et unntak.

Før hjemreise ble panserert demontert og plassert i bagasjerommet. Her tas det ingen sjanser ...

– Nå må jeg hjem og lage hjemmesiden til Hartz Design. Når Tom Cruise sier at du må gjøre det, så gjør du det. Enkelt og greit, sier Tine.

Før avreise blir imidlertid panseret tatt av bilen. Vi kan ikke risikere steinsprut eller riper på vei hjem.

Mens vi fester bilen tilhengeren, nynner vi på musikken på Mission Impossible. Akkurat som Tom Cruise, klarte vi faktisk det umulige.

Mission completed!

Bildeserie og mer video fra møtet under:

Video: Hør litt av møtet med Tom Cruise - og hva han synes om bilen her:

