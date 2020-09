Ødegaard testet negativt igjen - kan trene med laget

Martin Ødegaard har avlagt to negative koronatester og er dermed tilgjengelig til tjeneste for Zinedine Zidane igjen.

Sent tirsdag kveld ble det kjent at Martin Ødegaard (21) hadde avlagt en positiv koronatest. Dagen etter kom imidlertid neste test tilbake med negativt prøvesvar.

For å få lov til å trene må spillerne ha avlagt to negative tester på rad. Det har Ødegaard nå gjort.

PÅ TRENING: Martin Ødegaard rullet inn på treningssenteret til Real Madrid i Valdebebas torsdag formiddag. Foto: Sergio Quirante/GOL

Det var VG som først meldte om svaret på Ødegaards tredje test.

- Ja, den tredje testen av negativt. Han er på vei til trening og er i fin form. Han har gjennomført en rekke tester, og alle med unntak av den ene var negative. Dette er gode nyheter for både landslaget og for Real Madrid. Jeg har snakket med Martin selv både i går kveld og i dag, og fått opplysningene om at han er i fin form og har det godt, sier landslagets pressesjef Svein Graff til TV 2.

Ødegaard kunne dermed trene sammen med lagkameratene i Real Madrid før lørdagens kamp mot Real Betis. 8. oktober venter Serbia for Norge i EM-kvalik på Ullevaal - en kamp der Ødegaard blir en sentral brikke i jakten på deltakelse i neste sommers mesterskap.

Real Madrids bortekamp mot Real Betis ser du på TV 2 Sport Premium/Sport 1 og Sumo lørdag kl. 21.00.