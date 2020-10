Hvert år blir over 60.000 personbiler her til lands skadet mens de står parkert. Fryktelig ergerlig både for den som kjører på og den som blir påkjørt – samtidig som dette koster flere hundre millioner kroner årlig i reparasjoner.

Hvor utbredt dette er, ser vi i svarene fra en ny undersøkelse gjort rundt parkering og skader. I den fremgår det at mer enn hver fjerde nordmann har opplevd parkeringsbulker.

Her er det også en liten kjønnsforskjell. Av de spurte innrømmer nemlig 26 prosent av mennene at de har bulket på en parkeringsplass. Tilsvarende tall for kvinnene i undersøkelsen er på 24 prosent.

61 prosent parkerer "riktig"

Undersøkelsen er gjort på vegne av Werksta, som er spesialister på skadereparasjon av biler. De fremhever en enkel måte å redusere antall ulykker på parkeringsplasser på:

Catherine Sahlgren er konsernsjef i Werksta.

– Det lønner seg å alltid parkere slik at fronten på bilen er rettet mot den retningen man skal kjøre ut. Dette krever at man rygger inn på det oppmålte parkeringsfeltet når man kommer til parkeringsplassen, eller at det er mulig å kjøre gjennom et tomt felt. Til gjengjeld blir det mye enklere og sikrere å forlate feltet, sier Werkstas konsernsjef Catherine Sahlgren.

Ifølge undersøkelsen angir 61 prosent av nordmenn at de regelmessig parker bilen slik at den peker i kjøreretningen.

Særlig i parkeringshus kan det være både trangt og uoversiktlig. Da er det klart best å rygge inn. Foto: Frank Williksen.

Blitt dyrere

– Dette er et flott resultat. Det er beste vi har sett i alle nordiske land. Imidlertid er det fortsatt en tredjedel av nordmenn som ikke parkerer på den tryggeste måten. Når du rygger inn i en parkeringslomme, har du bedre kontroll over bilen og kan også bruke ryggesensorer og kameraer, hvis bilen din har dette utstyret. Dessuten er det også sikrere å rygge inn i parkeringsluken, enn å rygge ut av den, sier Sahlgren, i en pressemelding.

Mange parkeringsskader har blitt tildels betydelig dyrere å utbedre de siste årene. Dette har blant annet å gjøre med at bilene får stadig mer utstyr. Mye av dette sitter også utsatt til.

Det skal ikke store skaden til før tusenlappene flyr.

Sensorer og kameraer

En relativt liten skade i fronten eller hekken til bilen, kan ødelegge både sensorer, radarer og kameraer. Og da flyr tusenlappene. Dette er kostbart utstyr i seg selv, i tillegg må systemene kalibreres i etterkant, da går timene fort på bilverkstedet.

For mindre skader, kan det være lurt å sjekke med et av firmaene som driver med småreparasjoner og lakkering. I noen tilfeller kan det være rimeligere å betale for denne jobben selv, enn å ta skaden på forsikringen.

Har du også tenkt på at mange parkeringsplasser er veldig trange..?

