«Gossip Girl»-stjerne venter sitt første barn

Skuespilleren Jessica Szhor ble kjent som «Vanessa Abrams» i populære «Gossip Girl» – serien som ga blant andre Blake Lively, Penn Badgley og Leighton Meester store navn.

Den populære serien består av seks sesonger og handler om velstående ungdommer på Upper East Side i New York. Første episode ble sendt i 2007, og det hele ble avsluttet i 2012.

Leighton Meester, Jessica Szhor, Taylor Momsen og Blike Lively i 2009. Foto: Evan Agostini/NTB

«Full av glede»

Szhor annonserte graviditeten onsdag denne uken via Instagram. Skuespilleren skriver at hun er «full av glede», og viser frem den voksende magen.

35-åringen og kjæresten Brad Richardson (35) ble først omtalt som et par i mars 2019. Kanadiske Richardson spiller for Arizona Coyotes i NHL, og ifølge Us Weekly startet de å date tidlig i februar samme år.

Richardson har en datter fra et tidligere forhold.

Nye «Gossip Girl»

I fjor sommer annonserte HBO at de skulle produsere en ny versjon av «Gossip Girl».

Den nye versjonen vil følge i de samme fotsporene til forgjengerne, men derimot med nye ungdommer som sliter med samtidens problemer.

– Det handler mye om å styre hvordan verden ser ut nå, hvor penger og privilegier kommer fra, og hvordan de skal klare det, forteller manusforfatter Joshua Safran til Vulture.

Premieren for den ti episoder lange oppfølgeren skulle i utgangspunktet komme på skjermene i løpet av 2020, men innspillingen har blitt utsatt som følge av pandemien.