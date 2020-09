Se Molde - Ferencváros tirsdag 29. september fra klokken 20.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Med 3-3 i den første play off-kampen til Champions Leauge på Aker Stadion i går kveld, må mest sannsynlig Molde reise til Ungarn for å vinne om de skal slå seg inn i det gjeveste selskapet for første gang siden 1999/2000-sesongen.

Molde lå under 2-0 mot Ferencváros, men klarte å snu kampen. Ett straffespark til gjestene på tampen gjorde at det endte 3-3 på «Røkkeløkka.»

– Vi får to tøffe i trynet, men så reiser vi oss og viser karakter. Det gir bud om at de skal slite der nede. Vi må ned dit og vinne, men denne kampen lever, sa Molde trener Erling Moe etter kampen i går.



TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener ungarerne er favoritter.

– Det er jo et tøft utgangspunkt, men gårsdagen viser at muligheten er der. Hvis de ryker, så er de allerede sikret en plass i Europaligaen. At de har det som et sikkerhetsnett gjør at de kan spille med lave skuldre. Ferencváros har mest press her og Molde er klare outsidere, men det er på ingen måte over, sier Mathisen.

– Fordel at det ikke blir noen heksgryte

Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen skal kommentere kampen som sendes på TV 2.

– Jeg og Marius gleder oss veldig til å kommentere kampen, og jeg tror det blir en åpen og underholdene kamp. Vi har jo fulgt Rosenborg mye i Europa de siste årene, men nå håper vi Molde kan gi oss en opptur.

På lørdag møter romsdalingene Sandefjord i Eliteserien, før returkampen mot Ferencváros venter i Budapest tirsdag.

– De kommer nok til spare et par av de viktigste spillerne så de er klare for returen. Gullet kan de uansett bare glemme, men jeg tror Molde kommer til å ende opp blant de tre beste. De bør ha en god nok bredde til at de kan slå Sandefjord hjemme, mener Mathisen.

Molde slipper å møte ungarerne på et fullsatt Groupama Aréna som har en kapasitet på 22.000.

– Akkurat som det var en ulempe for Molde i går at de ikke hadde noe hjemmepublikum, er det en fordel for Molde at det ikke blir noen heksegryte i Ungarn, sier TV 2s fotballekspert.

Tror på nok en målrik kamp

Mathisen mener Molde må være tålmodige, men legger til at de muligens etter hvert må gamble litt. Da er blant annet de to Eliteserie-kjenningene Tokmac Nguen og Franck Boli giftige på overganger.

– Ferencváros er klare favoritter. De kan være tålmodige og klarer seg med både 1-1 og 2-2. Molde må etter hvert opp og frem, og hvis de ikke er påpasselige da smeller det plutselig i den andre enden.

– Det blir tøft å holde nullen. Men Molde har kvalitet til å skape både sjanser og mål. Jeg tror det blir nok en målrik kamp, sier han.

– Jeg var ikke fornøyd med hvordan vi forsvarte oss, så forhåpentligvis får vi orden på det. Ferencváros var effektive. De skapte ikke mye men tok godt vare på mulighetene, og så var de heldige med straffesparket, sa Moe etter gårsdagens 3-3-kamp.