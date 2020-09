Ford har lange og gode tradisjoner med å lage sporty versjoner av bilene sine. Når det står ST eller RS på en Ford, betyr det ekstra krefter under panseret og mer morofaktor.

Nå tar de dette et skritt videre og har for første gang laget ST-versjon av en SUV.

Kompakte Puma har i denne utgaven 200 hestekrefter og gjør 0–100 km/t på 6,7 sekunder.

Her handler det ikke bare om mer krefter. Ford lover også at de har jobbet med kjøreegenskapene, blant annet er styreresponsen 25 prosent raskere enn på en vanlig Puma. Bremsene er også optimalisert og større.

Differensialbrems

1,5-liters-bensinmotoren ble introdusert i Fiesta ST. Den kommer med avansert turbolading og bensininnsprøytingsteknologi under høyt trykk.

Nei, her kjører du ikke en "vanlig" Puma!

Maksimalt med krefter leverer Puma ST ved 6.000 omdreininger i minuttet. Maks dreiemoment på 320 Nm når du mellom 2.500 o/min og 3.500 o/min.

Puma ST har også hele 50 prosent mer vridningsstivhet enn en standard Puma. I tillegg til et spesialtilpasset luftinntak og oppgradert eksosanlegg for maksimal ytelse, har Puma ST også motorfester som minimerer uønskede bevegelser, spesielt i skarpe svinger, men også for mer komfort på hverdagsturene.

Differensialbrems er også på plass. Denne forbedrer bilens kjøreegenskaper og stabilitet i svinger.

Her får du familiebil og råskinn – i ett

Tross kompakte ytre mål, byt Puma på imponerende god plass innvendig.

Launch control

Puma ST kommer med den samme 6-trinns manuelle girkasse som også er å finne i Fiesta ST. Toppfarten er på 220 km/t med de medfølgende standard 19-tommers aluminiumsfelgene.

Bak rattet kan du velge mellom flere kjøremoduser. «Track» setter opp SUV-en for den maksimalt underholdende kjøreopplevelse. Kjøper du en ekstra «Performance pack» til 10.000 kroner kan du også få nye Puma ST med «Launch Control». Dette er et system som gjør at bilen en kommer seg raskest mulig ut av «startblokken», for eksempel ved kjøring på bane.

Den leverer en kjøreopplevelse du sent vil glemme

Flere stylingelementer er på plass også innvendig.

Knall grønn

En ny frontspoiler er integrert i støtfangeren og sørger for å øke marktrykket med hele 80 prosent. Dette gir bedre stabilitet og mer kraft til hjulene. Den store bakspoileren sørger også for bedre aerodynamikk. Den todelte ST-signaturgrillen er utviklet for å levere tilstrekkelig med kjøling til motoren.

Puma ST kommer, i tillegg til en rekke andre lakkfarger, også med den eksklusive fargen «Mean Grean». Sammen med det sortglansede taket, den spesielle grillen og en rekke andre større og mindre eksteriørdetaljer er det en bil som står ut i mengden.

Småbilen du vil kjøre – bare for moro skyld

Puma er fra før en av de mest kjøreglade bilene i klassen. Nå har Ford finpusset ytterligere på kjøreegenskapene.

Smarte løsninger

Innvendig er den utstyrt med polstrede Recaro-seter med varme. Disse kommer i et Miko Dinamica materiale som sørger for at passasjer og fører sitter godt på plass i setene. Det er også Ford Perfomance beskyttelsesplater, et sportsratt i lær og en ST-merket girkule. Seter, girspak og dørmatter har også ST-logo og sømmer i Metal Grey.

De praktiske egenskapene er fortsatt ivaretatt. Puma ST kommer med det største og smarteste bagasjerommet i klassen. Du har opptil 456 liter til rådighet som kan utnyttes på en rekke måter. Fords "MegaBox" gir et dypt, vaskbart og drenerbart oppbevaringsrom på opptil 80 liter under gulvet i bagasjerommet. Dette oppbevaringsrommet gjør at du kan frakte produkter tilsvarende to golfbager på høykant, eller gjenstander som er 115 cm høye.

Så billig får du en skikkelig råtass

