Gir Oslo full korona-støtte til å innføre strengere tiltak

Det siste døgnet er det registrert 53 nye koronasmittede i Oslo. Tallet på nysmittede er tre færre enn dagen før, men flere enn både fredag, lørdag og søndag i forrige uke.

Innførte tiltak

Ifølge oversikten til Oslo kommune er samtlige bydeler foruten Vestre Aker markert som røde med flere enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Tidligere denne uken innførte byrådet flere nye tiltak. Det ble blant annet innført forbud mot å være flere enn ti personer samlet i private arrangementer, samt en sterk oppfordring om å bruke munnbind på kollektivtransport.

Byrådet oppfordret også alle som kan ha hjemmekontor, om å fortsette med dette. Det ble også innført en anbefaling om å registrere gjester på serveringssteder.

– Viktig

Helseminister Bent Høie beskriver situasjonen i hovedstaden som alvorlig. Nesten halvparten av alle nye smittetilfeller i Norge det siste døgnet er registrert i Oslo.

– Det er behov for å få ned smitteøkingen, så vi er sikker på at vi beholder kontrollen. Derfor er det viktig at byrådet har kommet med tiltak, og vurderer strengere tiltak, sier Høie til TV 2.

Og dersom byrådet i Oslo kommer med strengere tiltak, har de helseminister Bent Høie og regjeringens fulle støtte.

Det er foreløpig ikke kjent hvorvidt byrådet i Oslo vurderer å innføre enda strengere tiltak for å bremse smitten, men på en pressekonferanse tidligere denne uken utelukket ikke Raymond Johansen at det kunne komme.

– Må stoppe

Helsebyråd Robert Steen sier til TV 2 at situasjonen i Oslo er alvorlig.

– Denne utviklingen må vi stoppe, og vi må gjøre det nå. Hvis antallet smittede fortsetter å øke så kraftig som nå må vi igjen innføre svært inngripende tiltak, sier Steen.

Han opplyser videre at de følger utviklingen nøye, og ser på hvilke tiltak de kan innføre om smittesituasjonen ikke endrer seg.

– Oslo kommune har jevnlig dialog om smittesituasjon og tiltak med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og er glad for at helseministeren støtter kommunen med våre tiltak, sier Steen.

Ukjent smittevei

Smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen sier til TV 2 at det ikke er noen hemmelighet at smitten har steget kraftig de siste ukene, men han understreker at de fortsatt har kontroll.

– Andelen med ukjent smittested ligger mellom 30-40 prosent, og spesielt blant unge er det vanskeligere å finne sannsynlig smittested fordi man har større nettverk, sier Hagen.

For det er særlig blant de unge at smitten øker mest. Ifølge Oslo kommune sin oversikt er 209 av 558 tilfeller de siste to ukene knyttet til aldersgruppen 20-29.

– Det blir veldig krevende når enkelte smittede kan ha flere hundre nærkontakter og mange forskjellige steder der de har nærkontakter. men jeg må understreke at vi har kontroll på smittesporingen, og teamene gjør en uvurderlig innsats med å spore opp nærkontakter og informere de, sier Hagen.