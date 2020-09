Denne uken er det høstferie i store deler av landet. Korona-pandemien gjør at flere vil bruke bilen og dra på tur i Norge, fremfor storbyturen i Europa eller et siste pust av sommer lenger sør i Europa.

Sammenlignet med for eksempel påsken, er det færre som tar fri og drar avgårde i høstferien. Men dette er fortsatt en betydelig utfartsperiode.

Mens påskeferien ble hjemmeferie for de aller fleste i år, har myndighetene gitt grønt lys for reiser og hytteferier i høst.

Overraskende køer

– Flere undersøkelser bekrefter at bilen er vårt mest brukte fremkomstmiddel når vi er på ferie i eget land, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Og med mange biler ute på veiene, blir det også fare for kø. Her skiller høstferieukene seg også ut fra normalen. Den største utfarten skjer som vanlig i helgene. Men høstferien har også en topp midt i uken. Da drar mange av dem som har bevilget seg "halv" høstferie hjem – mens andre har laget seg langhelg i siste del av ferien og reiser avgårde midt i uken.

Da kan det bli overraskende køer, på tidspunkter der det normalt sett er mye mindre trafikk. Dermed er det smart å planlegge litt ekstra her, i forhold til avreisetidspunkt og hvilken rute man velger.

Høstferie betyr utfart i helgene – og faktisk også midt i uken. Foto: Colourbox.

Kommer ikke senere fram

– Det kan bli mer kø ut av de store byene i år enn det som er normalt. Så i stedet for at alle legger ut på veien fredag ettermiddag, er det lurt å utsette avreisen litt, for eksempel til senere på kvelden, sier Sødal, i en pressemelding.

Selv om man venter noen timer med å reise, er det ikke sikkert man kommer noe særlig senere fram til målet. Fordelen er at man kan kjøre jevnt fremfor å stå i en kjedelig bilkø.

– Køståing går på tålmodigheten løs for både små og store. Så om man kan unngå det, er det definitivt det beste, sier Sødal.

GPS i bilen kan være gull verdt når det er kø.

Finne en bakvei

Før man drar avgårde, kan det være smart å se litt på ulike veier til målet. For det er slett ikke sikkert at korteste vei er den beste på utfartsdager. I mange tilfeller finnes det en "bakvei" eller en sidevei.

Den er kanskje litt lenger eller mer svingete, men den kan ha langt mindre trafikk enn hovedveien "alle andre" tar. Hvis du setter deg litt inn i dette på forhånd og også vet hvor det kan være aktuelt å svinge av, kan det gjøre turen mye hyggeligere.

Her kan du naturligvis også bruke navigasjonen i bilen eller for eksempel google maps på telefonen – underveis. Dette er svært verdifulle hjelpemidler som kan gjøre reisen kjappere og mer effektiv.

