Fotballryktene: – Slik vil Klopp sikre seg Napoli-stjernen

Jürgen Klopp vil bruke Sadio Mané for lokke til seg Napoli-stjerne. Sjekk torsdagens fotballrykter.

Den brasilianske backen Alex Telles (27) har gitt Porto beskjed om at han ønsker å forlate klubben til fordel for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Porto krever 36,6 millioner pund for backen, skriver Telegraph.

Liverpool vil bruke Sadio Mané for å overtale Senegals landslagsstjerne Kalidou Koulibaly til å komme til Anfield. I tillegg til Liverpool er både PSG og Manchester City svært interessert i 29-åringen, men Jürgen Klopp har et ess i ermet i Sadio Mané i jakten på verdensklasse-stopperen, melder Le Parisien.

PSG har gitt Chelsea beskjed om at de ønsker å hente Antonio Rudiger på lån kommende sesong. Chelsea vurderer å sende 27-åringen på utlån, melder Mail.

Roma vil i løpet av kort tid legge inn et nytt bud på Manchester Uniteds 30 år gamle stopper Chris Smalling, som var på lån i Serie A-klubben forrige sesong, skriver Guardian.

Atletico Madrid vil i løpet av kort tid forsøke å sikre seg Arsenals midtbanespiller Lucas Torreira. Foreløpig er det uklart hvor mye 23-åringen vil koste i overgangssum. Det skriver Mundo Deportivo,

West Ham er klar til å ta opp kampen med Manchester United om å signere Swansea City 22 år gamle stopper Joe Rodon, rapporterer The Guardian.

West Ham har lagt inn et bud på omlag 350 milloner kroner for Saint-Etiennes 19 år gamle franske stopper Wesley Fofana. Leicester City. er også interessert i spilleren. Det skriver Sky Sports.

Burnley er i samtaler med Liverpool om å hente kantspilleren Harry Wilson (23), skriver Independent.

Lazio har kommet til enighet med Southampton om overgangen for den nederlandske forsvarsspilleren Wesley Hoedt. 26-åringen sendes på lån til Italia, skriver Sky Sport Italia.

Barcelona og Bayern München har begge lagt inn et bud på Ajaxs Uniteds høyreback Sergino Dest (19). Det hevder Marca.

Bayern München har samtidig kontaktet Mario Götze om å komme tilbake til klubben. 28-åringen står fritt til å finne seg en ny klubb etter at kontrakten med Borussia Dortmund gikk ut, melder tyske Sport Bild.

Atletico Madrids colombianske høyreback Santiago Arias har ankommet Tyskland for å gjennomføre en medisinsk sjekk hos Bayer Leverkusen, ifølge Marca.

Roma-legenden Francesco Totti ønsker å bli ny sportsdirektør i klubben han spilte i hele karrieren, slår Corriere dello Sport fast torsdag.