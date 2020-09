Slik forklarer forskerne hvalenes massedød

Siden mandag har hundrevis av grindhvaler blitt funnet, strandet på vestkysten på øyen Tasmania, Australia. Dette ser ut til å være den største strandingen de har sett, hvor nærmere 400 hvaler til nå har blitt funnet død, melder BBC.

Omfattende redningsaksjon

På onsdag kveld hadde redningsmannskapene klart å redde 50 hvaler, og myndighetene opplyser om at de kommer til å fortsette redningsaksjonen «så lenge det finnes dyr som fremdeles er i live».

– Så lenge de er i vannet og i live, er det fremdeles håp for dem. Men etter hvert vil de bli utmattet, sier Nic Deca, regional sjef for Tasmanias park- og dyrelivservice til kringkastingsselskapet.

Hvalene som fremdeles er i live blir assistert av et team på 60 personer. De plasserer hvalene i vannet, og guider dem tilbake til havdypet.

Mystiske dødsfall

Denne rasen er kjent for å være spesielt utsatt for slik massestranding, men det er fremdeles uklart hvorfor det skjer.

En hval som ble reddet 22. september. Foto: Handout / Tasmania police / AFP

Forskerne har kommet med en rekke teorier, inkludert om hvaler som blir lokket av fisk og ender opp desorientert.

Grindhvalen er et sosialt pattedyr i delfinfamilien, og den er kjent for å reise over større avstander i gruppe. En annen teori er derfor at de følger en av lederne, som da med et uhell fører hele gruppen til kysten.

De er ekstra sårbar nærme kysten, hvor de har store vanskeligheter med å oppdage kystlinjen

Grindhvalen anses ikke som utrydningstruet, selv om det er uvisst hvor mange som finnes.