Uværet i nord har truffet Troms

Stormen som har feid over Nordland onsdag ettermiddag har nå truffet Troms. Rundt 2500 husstander har vært uten strøm.

Strømbruddet rammer Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa i Indre og Midt-Troms, skriver NRK. Til sammen har rundt 2.500 hustander vært uten strøm.

Gjenstander som trær, gjerder og takplater har løsnet flere steder i fylket, og uværet er ventet å fortsette utover kvelden.

– Vi har fått melding om at flere takplater på hus har løsnet. Store busker har knekt og sperret veier og gjort fremkommelighet vanskelig, sier Jan Erik Solheim, innsatsleder i Harstad politistasjon til kanalen.

Det var onsdag også meldt om full til sterk storm i Vesterålen og Lofoten. Flyplassen i Svolvær er stengt, og det er sendt ut farevarsel på oransje nivå.

SORTLAND: Brannvesenet bistod etter at flere takplater løsnet på et leilighetsbygg. Foto: Jens Andre M. Birkeland / Bladet Vesterålen/NTB

Campingbil blåste av veien

I Sørdalen i Sortland kommune blåste en campingbil av veien. Det befant seg to personer i campingbilen, og én person har et mulig brudd i en arm. Begge har blitt tatt med av ambulanse, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt fortalte til NTB i 19-tiden onsdag om mye vær og vind i området.

– Det er spesielt fra Vesterålen vi har fått inn mange meldinger, i området Melbu og Sortland. Der flyr det mye rart – alt fra trær til takflater og reklameplakater.

Oransje farevarsel for Vesterålen

For Vesterålen er det utstedt farevarsel på oransje nivå.

– Vi venter vest og sørvest full til sterk storm med svært kraftige vindkast på 35–40 meter per sekund inn mot Vesterålen og kysten av Troms, skriver Meteorologisk institutt.

Ifølge operasjonslederen har ikke politiet mottatt flere meldinger om skadde personer.

– Bank i bordet. Vi prøver å anmode folk om å være minst mulig ute. Uansett hvor morsomt det er å være ute i dårlig vær, så hjelper det ikke hvis du får en takplate i hodet, sier Johansen.

Svolvær lufthavn stengt

Både Leknes lufthavn og Svolvær lufthavn melder også om svært kraftig vind onsdag ettermiddag, skriver Lofotposten.

Lufthavnsjef Bjørn Opsahl ved Svolvær lufthavn forteller at flyplassen har måttet stenge på grunn av strømbrudd. Alle flyavganger er innstilt.

Vakthavende i flytårnet på Svolvær lufthavn, Frank Johansen, sier vinden på det meste har vært oppe i kast på 77 knop, tilsvarende rundt 40 meter i sekundet.

Badestamp blåste av henger

Tidligere onsdag ettermiddag blåste en badestamp av en henger på Gimsøybrua i Nordland langs E10. Det skjedde etter at noen forsøkte å krysse den stengte brua i Vågan kommune. Stampen ble stroppet fast i rekkverket.

Flere bruer er nå stengt i Lofoten, deriblant Rafsundbrua og Kåkernbrua, opplyser operatør Fredrik Nyland ved Veitrafikksentralen til NRK.

– Siden jeg kom på jobb for et par timer siden, har vinden blåst ganske mye opp. Vindkastene på Gimsøybrua er oppe i 42 sekundmeter. Det er lite omkjøringsmuligheter, og det ser ut til at det vil bli stengt en god stund fremover.