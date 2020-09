Ekteparet som eier bussen der flere passasjerer har fått påvist koronavirus etter en rundtur, forteller at situasjonen er tung og trist, men får støtte for sin håndtering av situasjonen.

Tirsdag kom nyheten om et smitteutbrudd på en buss med pensjonister som hadde vært på rundtur i Sør-Norge.

Pensjonistgruppa på 40 personer var på en seks dagers busstur i Sør-Norge da en kvinne i 70-årene fikk et illebefinnende.

Hun ble lagt inn på sjukehus i Førde og her ble det konstatert smitte som trolig har utløst det omfattende koronautbruddet på bussen.

33 personer som var om bord på bussen har testet positivt for koronavirus.

– Veldig tungt

Ekteparet Silje og Ingvar Landa driver selskapet Ingvars reiser.

– Vi føler veldig tungt for de som har blitt smittet på vår buss. Det er veldig tungt og veldig trist at det har skjedd, sier Ingvar Landa til TV 2.

Silje Landa og Ingvar Landa driver Ingvars reiser. Foto: Gunnar Ringen Johansen/TV 2

Ekteparet forteller at de sendte ut koronaregler til alle passasjerer før avreise, og sier de følte seg trygge underveis på reisen fordi de fulgte myndighetenes råd.

– Vi har fulgt alle lover, regler og påbud. Vi har skrevet til folk før de skal reise på turen at de må ta hensyn til at de skal på tur, at de bør være for seg selv ti dager før turen og ikke ha symptomer når de går på bussen, sier Ingvar Landa.

Helseministeren roser

Da smitten ble oppdaget, ble bussen kjørt rett til koronateltet ved Stavanger forum der samtlige ble testet.

Helseminister Bent Høie roser ekteparets håndtering av situasjonen.

Helseminister Bent Høie mener selskapet gjorde det rette da de fikk vite om smitten. Foto: Jil Yngland/NTB

– Jeg er veldig glad for at selskapet gjorde det de gjorde da de oppdaget at en passasjer som hadde vært om bord var smittet. De gjorde det rette da og tok kontakt med kommunen, fikk testet alle og ikke minst varslet alle stedene de var innom på turen, sier han.

– Mitt inntrykk er at kommunene som er berørt følger dette veldig godt opp nå, legger han til.

Går gjennom veilederen

Også kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes gir sin støtte til Silje og Ingvar Landa.

– Da de fikk beskjed om at det var en covid-19-smittet, håndterte de det på en utmerket måte, sier han.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune. Foto: Gunnar Ringen Johansen/TV 2

– En kan alltid diskutere om den bransjestandarden som Virke har laget bør være strengere enn den er i dag. I etterpåklokskapens lys ville jeg tenkt meg grundig om før jeg la ut på en liknende busstur selv, sier han videre.

Virke Reiseliv sier til TV 2 onsdag kveld at når slike hendelser oppstår, er det naturlig å ta en ny runde for å sjekke om veilederen er god nok.

– Det er avgjørende for hele reisebransjen at veilederne til en hver tid er gode slik at folk er trygge på reise, sier Virke.