Politimann tiltalt et halvt år etter drapet på Breonna Taylor

Drapet på 26-åringen Breonna Taylor har vekket sterke reaksjoner i USA. Nå, seks måneder senere, er den tidligere politimannen Brett Hankinson siktet for grov uaktsomhet.

Den tidligere politimannen Brett Hankison er siktet for grov uaktsomhet etter drapet på Breonna Taylor (26).

Det er en storjury i Kentucky som offentliggjorde tiltalen onsdag kveld, norsk tid.

Politiet skjøt Taylor minst åtte ganger under en narkorazzia i leiligheten hennes i Louisville 13. mars. Det ble ikke funnet narkotika.

Fikk sparken

Hankinson mistet jobben i juni på grunn av hendelsen.

SIKTET: Brett Hankinson er siktet etter drapet på Breonna Taylor. Foto: Louisville PD

Tjenestemennene Jonathan Mattingly, og Myles Cosgrove var også med på razziaen. De ble suspendert etter hendelsen, men er ikke siktet.

Det melder flere amerikanske medier, blant annet The New York Times.

Store demonstrasjoner

Breonna Taylor har sammen med Ahmaud Arbery og George Floyd blitt symboler på overdreven maktbruk blant politiet i USA.

Drapet på Breonna Taylor førte til demonstrasjoner i Louisville i Kentucky.

Opptøyene i byen har vært så store at guvernøren i delstaten har måttet be om bistand fra Nasjonalgarden for å opprettholde roen.

Innbyggerne i byen har i protestene krevd at politimennene som drepte Taylor, må stilles til ansvar.

Familien til 26-åringen leverte i ettertid et søksmål hvor de anklaget blant annet politiet for overdreven maktbruk.

Saken oppdateres.