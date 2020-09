Nå er Tom Hagen god for to milliarder kroner

I fjor var Tom Hagen Norges 165. rikeste person med en anslått formue på 1,9 milliarder kroner, ifølge Kapitals oversikt.

I år har 70-åringen falt fire plasser på listen, men samtidig har formuen hans økt. Ifølge finansbladet kan Hagen for første gang kalle seg multimilliardær. Kapital anslår formuen hans til å være to milliarder.

Han har i mange år vært en fremgangsrik forretningsmann, men han har ikke figurert mye i offentligheten før hans kone Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant den 31. oktober for snart to år siden.

Løslatt fra varetekt

Innledningsvis mente politiet at det dreide seg om en økonomisk motivert bortføring, blant annet fordi Hagen fant et trusselbrev med beskjed om å betale ni millioner euro i kryptovaluta for å få kona tilbake.

Etter halvannet års etterforskning ble Hagen i april i år pågrepet og siktet for selv å ha drept eller medvirket til å drepe kona.

Hagen har hele tiden nektet straffskyld og mener politiet er på villspor. Han mener fremdeles at kona er bortført av ukjente gjerningspersoner.

Etter elleve dager i varetekt ble Hagen løslatt fordi Eidsivating lagmannsrett mente at bevisene politiet hadde da de pågrep ham, var for svake.

Ble rik på strøm

Det er gjennom sitt eierskap i Holding 2 at Hagen sakte, men sikkert har bygget opp formuen sin. Han kom inn på listen over Norges 400 rikeste i 1999. Da ble formuen hans anslått til å være på rundt 550 millioner kroner.

70-åringen har dermed figurert på listen i mer enn 20 år.

Han har basert forretningene sine på kjøp, salg, utleie og utvikling av eiendom, men det er investeringene han gjorde i Elkraft på 90-tallet, som har gjort ham skikkelig rik. Gjennom holdingselskapet sitt eier han 70 prosent av Elkraft.

Selskapet kjøper strøm på kraftbørser og selger videre i det nordiske bedriftsmarkedet.

Forventer privatliv

Privat eier Tom Hagen en hytte på Kvitfjell, samt eneboligen innerst i Sloraveien 4. Politiet mener at huset er åsted for et drap.

Fra Hagen ble pågrepet i slutten av april og helt frem til forrige fredag, har politiet hatt beslag i huset og nektet milliardæren å flytte hjem.

– Jeg har sett huset slik det er nå. Det er ikke veldig synlig at det har vært etterforsket der. Jeg har også snakket med Tom Hagen. Han synes det skal bli godt å komme tilbake, og jeg forventer at all presse vil respektere hans og familiens ønske om privatliv fremover, sa forsvarer Svein Holden til et samlet pressekorps i forbindelse med at politiet tilbakeleverte huset.

Øst politidistrikt har de siste ukene ikke latt seg intervjue om status i etterforskningen utenom korte svar på e-post. Det vil de heller ikke gjøre før nærmere 31. oktober, opplyser de.