Full storm i Lofoten: – Sikre løse gjenstander

Det er varslet storm i Lofoten, Vesterålen og deler av Troms. I Vesterålen er det meldt om oransje nivå, og i Lofoten er det sendt ut gult farenivå.

– Det er mye vær og vind i området. Meldes om full storm i Lofoten og Vesterålen, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt sier til TV 2 at de er vant med vær og vind, men ber folk om å ta hensyn til været.

– Ikke oppsøk værutsatte plasser. Vi håper folk hører etter, sier han.

En bil med tilhenger lastet med en badestamp fikk onsdag ettermiddag problemer på Gimsøybrua, da det blåste kraftig i området. Brua er stengt på grunn av været.

I Sortland kommune ble en campingbil med to personer blåst av veien som følge av uværet.

Politiet har også fått inn mange meldinger fra Melbu angående løse gjenstander og trær som rives løs.

– Anmoder folk som absolutt ikke må være ute, om å holde seg inne, sier politiet.

I Narvik skal en bygningsmateriale være tatt av vinden, og politiet anser det det derfor farlig å være i området rundt Elvedalen.

– Området vil bli vurdert avsperret.

Lufthavn stengt

Både Leknes lufthavn og Svolvær lufthavn melder om svært kraftig vind onsdag ettermiddag.

Lufthavnsjef Bjørn Opsahl ved Svolvær lufthavn bekrefter overfor Lofotposten at flyplassen er stengt på grunn av strømbrudd.

– Det er mange faktorer som er mot oss nå. Vi mangler strøm, det er sterk vind og mangler i øyeblikket også vindmåleren på Teisthaugan for å få den siste høydevinden, sier han til avisa.

Dyster værmelding

Onsdag kveld ligger det et kraftig lavtrykk nord i Norskehavet. For øyeblikket blåser det voldsomt i Lofoten, og observasjoner som er gjort, tilsier at det er 25,2 meter i sekundet på Røst, mens i Svolvær er vindstyrken helt oppe i 27,8 meter sekunder, opplyser Storm-meteorolog Lillian Bergheim til TV 2.

– Det er ganske kraftig, sier hun.

– Men det vil avta noe utover kvelden, og forflytte seg først mot Vesterålen, så mot Troms og Vest-Finnmark i løpet av natten, sier Bergheim.

Hun forteller at både i Lofoten, Vesterålen og Troms og Vest-Finnmark vil oppleve full storm.

– Kanskje vil det komme opp i sterk storm også, sier hun.

Videre opplyser hun om at det kan komme opp mot 6 - 8 meter høye bølger.

– Selv en nordlending bør holde seg på land nå, sier hun.

Ikke fullt så bra i Sør-Norge heller

Ifølge Bergheim utvikler det seg et lavtrykk over England som kommer inn over hele Sør-Norge torsdag.

Det kan ifølge meteorologen komme opp til 30 - 40 millimeter med nedbør på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

– I tillegg er det ventet ganske kraftig vind i Sør-Norge, sier hun.

– På Sør- og Østlandet kan det komme opp mot vindkast opp mot 25 meter i sekundet. På Vestlandet blir det enda sterkere, med vindkast opp mot 30 meter i sekundet, sier Bergheim.