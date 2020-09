Det er en hektisk elbil-høst hos Volkswagen i år. De har akkurat lansert sin nye ID.3. Nå følger SUV-en ID.4 hakk i hæl, den har verdenspremiere akkurat nå.

Allerede i morgen åpnes det for bestilling i Norge. Da skal også prisene være klare på en bil som er ventet å bli en storselger.

VW starter med to utgaver her: ID.4 1ST og ID.4 1ST Max.

Lanseringsmodellene vil få et batteri på 77 kWt netto, og rekkevidde på inntil 496 km for ID.4 1ST og inntil 487 km for ID.4 1ST Max.

Begge tallene er etter WLTP-målemetoden. Disse modellene har bakhjulsdrift, 4x4 kommer senere.

Taklast og tilhengerfeste

– Dette er en bil som vi virkelig ser fram til å lansere i Norge. Volkswagens første fullelektriske SUV er som skapt for våre forhold, og våre krav til en elektrisk familiebil, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge.

Her lover VW god plass, rails og mulighet for taklast og tilhengerfeste som standard på ID.4 1ST-modellene. Senere vil det komme en modell med rekkevidde på inntil hele 520 kilometer.

Lanseringsmodellene har en motoreffekt på 204 hk, og et batteri med 77 kWh netto energilager. ID.4 1ST kan lynlades med inntil 125 kW effekt, noe som gjør at kundene kan øke rekkevidden med 320 kilometer på cirka 30 minutter.

Dette kommer til å bli en vanlig syn på norske ladestasjoner utover i 2021.

Familie-SUV

ID.4 har en lengde på 4.584 mm. Bredden er 1.852 mm, og høyden er 1.631 mm. Akselavstand på 2.771 mm gir svært god plass innvendig. Her er vi altså i klassen for familie-SUVer.

Både ID.3 og ID.4 blir produsert med en karbonnøytral verdikjede. Den energikrevende produksjonen av batteriene blir for eksempel gjort 100 prosent med elektrisitet fra fornybare kilder.

– Norge har vært et svært viktig marked for Volkswagens elektriske biler. Erfaringer fra Norge er brukt i utviklingen av ID.-modellene, og vi har vært involvert i samarbeidet med fabrikken på en helt annen måte enn noe gang tidligere. Derfor er det en litt morsom gest at felgene til ID.4 1ST-modellene har fått norske navn, sier Eibak, i en pressemelding.

Størrelsesmessig går ID.4 rett inn i klassen for familie-SUVer.

Mye utstyr

ID.4 1ST står på 20-tommers hjul i «Drammen»-design. Forsetene og multifunksjonsrattet har oppvarming, og ambientebelysningen kan velges i 30 ulike farger. Pedalene i rustfritt stål har play- og pausedesign, mens rattet har «1ST»-logo.

Navigasjonssystemet «Discover Pro» og fire USB-porter er standard i ID.4 1ST. Det er også en rekke viktige assistentsystemer: «Front Assist», «Adaptive Cruise Control» og «Lane Assist». Annet viktig standardutstyr i Norge er en varmepumpe, som både varmer og kjøler kupeen effektivt – og tilhengerfeste.

I tillegg til alt utstyret som er standard på ID.4 1ST, vil ID.4 1ST Max ha nær sagt hele tilbehørskatalogen som standard. Utvendig inkluderer det «LED matrix»-hovedlys, «3D LED»-baklys og 21-tommers «Narvik» felger.

Interessen er betydelig her hjemme, det er ventet at VW ID.4 blir en storselger - ikke minst når den etter hvert også kommer med 4x4.

Levering fra januar

Standardutstyret inkluderer også elektrisk seteregulering, panoramatak, 3-soners klimaanlegg og elektrisk betjent bakluke med «Easy Open & Close».

Begge lanseringsmodellene er begrenset til et totalt antall på 27.000 biler. Når de er utsolgt, vil de bli etterfulgt av ferdigspesifiserte modeller. Disse har samlet det mest populære utstyret på markedet i pakker. Dette vil gjøre valgmulighetene enda mer oversiktlig for kundene, og fabrikken i Zwickau vil kunne bygge bilene raskt, for hurtig levering.

De første kundeleveringene starter for øvrig i januar 2021.

