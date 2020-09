Hundeovergrepssak vekker avsky: – Strafferammen er ikke streng nok

Politiet har avdekket et omfattende nettverk som begår grove overgrep mot hunder. Strafferammen er på tre år. – Virkelig ikke streng nok for den type overgrep, sier NOAH.

Onsdag kunne TV 2 fortelle at en tiende person er pågrepet i det politiet omtaler som en svært omfattende sak, hvor hunder skal ha blitt utsatt for overgrep av et nettverk av nordmenn og utenlandske personer.

Ifølge politiet har hovedmistenkte fortalt i avhør at de har hatt seksuell omgang med hundene i 15-20 år. De to skal også ha reist landet rundt for å tilby andre å ha sex med hundene.

– Man har nesten ikke ord. Det er helt forferdelig, særlig at dette er personer som driver kenneler og har hatt bred tilgang til hunder, sier faglig leder Siri Martinsen i NOAH til TV 2.

Ifølge politiet har overgrepene vært ukentlige og med svært grov utførelse, og blant annet omfattet penetrering og innføring av gjenstander.

Trøndelag politidistrikt opplyser at minst åtte hunder har blitt avlivet etter at saken ble kjent.

– Det er helt forferdelig at det har pågått over tid uten at man har kunnet avsløre det. Det viser hvor viktig det er å gi politiet muligheten til å ta tak i saker som gjelder dyr når de kommer over det relatert til annen type kriminalitet, sier Martinsen.

Treffene skal ha vært på privatadresser, i Airbnb-boliger og parkeringshaller. Minst 24 hunder skal ha blitt forgrepet seg på, ifølge politiets etterforskning.

– Strafferammen er ikke streng nok

Strafferammen for denne typen forbrytelser er fengsel inntil tre år.

– Hvis ikke lovens strengeste straff brukes om dette, skjønner jeg ikke hva rettsvesenet tenker. Vi håper og forventer at denne type grusomhet utført over tid mot mange dyr og med den type intensjon, må kvalifisere til lovens strengeste straff, sier Martinsen, og fortsetter:

Faglig leder Siri Martinsen i NOAH. Foto: Bente Isefjær/NOAH

– Strafferammen vi har er virkelig ikke streng nok for den type overgrep. Det er et signal til politikerne om at de bør heve strafferammen, slik at grusomme overgrep mot dyr faktisk får en straff som er mer i samsvar med folks rettsfølelse.

Ønsker dyrepoliti

Både Venstre og Fremskrittspartiet mener denne saken understreker behovet for et nasjonalt dyrepoliti.

Frps justispolitiske talsperson, Per Willy Amundsen, sier at saken vekker avsky.

DYREPOLITI: Frp har lenge ønsket dyrepoliti over hele landet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Frp har vært opptatt av å etablere dyrepoliti over hele landet, noe vi kjempet for i regjering og nå følger opp i opposisjon. Fra vårt perspektiv viser dette et behov for forsterket innsats for å ta vare på dyrevelferd og særlig for å forhindre slike ekstreme eksempler.

– Hva tenker du om strafferammen på tre år?

– Jeg håper man benytter seg av strafferammene som er tilgjengelig i dag, og så er det også grunn til å se nærmere på om de strafferammene vi har er tilstrekkelige.

Venstrepolitiker Ola Elvestuen sier at denne saken er blant det groveste som har vært avslørt.

GROVT: Saken er noe av det groveste som har vært avslørt, sier Elvestuen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er grov dyremishandling, og det understreker behovet vi har jobbet for med dyrepoliti, samtidig som denne saken viser at det er en bredere politioppgave. Her har politiet i Trøndelag gjort jobben sin.

– I 2010 kom lovverket på plass, og strafferammen er fortsatt ganske lav, så om dette også utløser en diskusjon om strafferammen må vi vente å se på.

Villig til å øke strafferammen

Elvestuen sier Norge må få på plass dyrepolitiet for å også finne de mindre grove sakene.

I dag har noen politidistrikt i Norge dyrepoliti. Det er et samarbeid mellom mattilsynet og politiet.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich sier saken er helt forkastelig. Nå er han er villig til å vurdere en økning av strammerammen for seksuell utnyttelse av dyr.

– Det er en stor prosess som må sees i sammenheng med resten av straffeloven, og vi må komme tilbake med detaljenene på et senere tidspunkt, sier han.

Statssekretær Thor Sættem (H) i Justisdepartementet skriver i en epost til TV 2 at de ikke har fått noe signal om at strafferammen i seg selv har vært et problem. Derfor har de heller ikke sett på det spørsmålet.