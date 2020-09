Isabell Herlovsen legger opp

Etter 16 år på toppnivå er det stopp for Isabell Herlovsen, det bekreftet hun til NRK, og selv senere på Instagram.

– Med klump i magen. Med et hjere som dunker fortere enn normalt. Med en tåre i øyekroken, skriver jeg dette. Takk for meg, skriver Herlovsen på Instagram.

Herlovsen forteller at hun har fått et annet perspektiv på livet de siste to årene.

– Etter at Henrik kom til verden har ikke fotball lenger vært det viktigste. Jeg har kjent veldig på motivasjonen, spesielt det siste året. Jeg har ikke hatt den samme gløden og gnisten over det å skulle så mange utallige timer på reising, kjøring og trening. Det krever sitt å være toppidrettsutøver. Man skal være 100 prosent til stedet i det man driver med. Hvis ikke er det ikke noe poeng å holde på, spør du meg, skriver hun videre.

Herlovsen er egentlig Vålerenga-spiller ut sesongen, men ifølge NRK har hun blitt enig med klubben om å terminere kontrakten.

32-åringen er den mestscorende spilleren for Norge med sine 67 mål på 133 kamper. Høsten 2019 gikk hun forbi Marianne Pettersen sin rekord (66).

– Da jeg så at den rekorden var så «close», tenkte jeg at den skal jeg ta før jeg gir meg. Og etter den kampen hadde jeg mye adrenalin og var sugen på mer, sier hun til NRK.

– Men den siste perioden har vært tøff, og jeg har tenkt mye på alt jeg har ofret for fotballen. Fotballen har vært det viktigste i livet mitt i 16 år. Nå vil jeg heller bruke tiden min på familie og venner.

Herlovsen debuterte i Toppserien som 15-åring og for landslaget året etter.

Den tidligere landslagsspilleren har rekord som den yngste spilleren i et fotball-EM for kvinner (16 år og 348 dager) og yngste målscorer (16 år og 351 dager).

Veteranen har tatt både EM-sølv og EM-bronse, og har i tillegg deltatt i fire VM-sluttspill og ett OL for Norge.

Herlovsen startet sin karriere i Begby IL i Fredrikstad og har siden spilt for Kolbotn, Lyon, LSK Kvinner, Jiangsu Suning og Vålerenga.