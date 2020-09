NHO-topp mener grensehandel-stopp gir unik mulighet for Norge

Onsdag ble det kjent at 96 butikkansatte langs svenskegrensen mister jobben. Samtidig mener NHO-topp at pandemien gir Norge en unik mulighet.

Selskapet Grensemat, som har butikker i Strømstad og på Svinesund, sier opp 96 ansatte. Grensehandelen har stupt under koronautbruddet.

I juni gikk selskapet Grensemat ut med varsel om oppsigelse av sine ansatte. Denne uken ble det klart at 96 ansatte mister jobben, skriver Strömstads Tidning.

Selskapet har butikkene Maximat og Nordby Supermarket på Nordby kjøpesenter i Strømstad, samt Maximat i Svinesund.

Reiserestriksjoner i forbindelse med koronautbruddet har ført til at grensehandelen har stupt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå brukte nordmenn bare 28 millioner kroner på grensehandel i andre kvartal i år, mot hele 4,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 99 prosent.

En unik mulighet

Administrerende direktør i NHO Mat og drikke, Petter Haas Brubakk, sier denne uunngåelige situasjonen gir Norge en unik mulighet.

– Det er selvfølgelig alltid leit at folk mister jobben, enten det skjer i Norge, Sverige eller i andre land, sier Petter Haas Brubakk.

Men han påpeker at det underliggende her er at de svenske aktørene har vendt seg til en sterk vekst i handelen fra norsk side.

– Når den stopper opp, så har de altfor mange arbeidsplasser i forhold til hva kommunen trenger i varehandel.

UNIK MULIGHET: Petter Haas Brubakk i NHO håper Norge tar grensehandelen tilbake. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

NHO håper at norske politikere gjør endringer slik at pengene blir brukt på den norske grensen også etter pandemien.

– Nå ser vi hva grensehandelen betyr. Det gir oss et mye bedre grunnlag for at nasjonen Norge kan lage en politikk som tar mye av denne handelen hjem. Dette dreier seg om milliarder av kroner, tusenvis av arbeidsplasser og store avgiftsinntekter til staten, sier Haas Brubakk.

Lønnsomt for Norge

Haas Brubakk sier den midlertidige stansen av grensehandel for nordmenn har lønnet seg for de som produserer mat fra bonde til butikk.

– Også tjenestene rundt disse industriene, som er store sysselsettere i norsk økonomi, nyter selvfølgelig godt av at det nå er mer aktivitet på norsk side av grensen, sier han.

– Det er vel kanskje dere veldig glad for?

– Det er vi veldig glad for. Vi er veldig opptatt av å gjøre om grensehandelen på en mer permanent basis. Vi ønsker jo ikke en stengt grense, men likere konkurransevilkår med svenske aktører.

Norske forbrukere som NHO har vært i kontakt med sier at de vil gjenoppta grensehandelen når situasjonen normaliserer seg.

Haas Brubakk er sikker på at grensehandelen vil gå tilbake til normalen med mindre Norge kutter avgifter på varer som alkohol, brus, tobakk og sukkervarer.

– Hvis vi får gjort noe med det, så vil vi ta mye av grensehandelen tilbake. Men vi skal også huske på at det har vært handel på tvers av den norsk-svenske grensen i hundre år, og det kommer til å fortsette. Det er veldig fint, men vi kan altså ikke konkurrere med så ulike rammevilkår som vi har i dag.