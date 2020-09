«Zucca» om Norges nye stjerner: – Er du stor i USA, så er du stor i verden

– Jeg synes det er fantastisk at lille Norge har verdensstjerner på øverste nivå. De er unge og vi kommer til å få mye glede av dem i fremtiden, sier Mats Zuccarello til TV 2 om Viktor Hovland og Casper Ruud.

Både Hovland og Ruud har imponert stort denne sesong. I februar ble begge historiske: Hovland ble den første nordmannen til å vinne en turnering på den prestisjefylte PGA-touren. og Ruud ble første nordmann til å vinne en ATP-turnering.

Zuccarello har stor tro på at prestasjonene deres blir lagt merke til rundt om i verden.

– Jeg tror nok de fleste har fått øynene opp for begge to, og når du er stor i USA, så er du stor på verdensbasis. Det er verdenssporter de er gode i. Det er gøy for oss sportsinteresserte og Norge burde være stolte av de to gutta der.

– Jeg er veldig stolt av dem. Jeg spilte litt tennis med Casper for noen måneder siden, så det er sikkert det som har gjort at han er der han er i dag. Neida, nå kødda jeg, ler Zuccarello.

Usikkerhet rundt egen sesongstart

Det er fortsatt usikkerhet rundt når NHL-sesongen skal starte opp igjen på grunn av koronapandemien. Det gjør det vanskelig for Zuccarello å vite hvordan han skal legge opp løpet med å spisse formen til seriestart.

– Jeg prøver å trene så hardt som mulig, men så vet man jo ikke når man skal tilbake eller når det starter. Så det gjelder bare å få inn så mye som mulig trening og trene så hardt som mulig.

Inntil videre trener han med Vålerenga Hockey hjemme i Oslo, og 33-åringen er motivert til å ha en bedre sesong i Minnesota enn den som var.

– Jeg har hatt en litt annerledes sesong den første sesongen i Minnesota. Det var kanskje verken lagets beste eller personlig, så man er sugen på å vise seg frem litt mer og vise hvorfor man er der man er. Så målet er å bevise det, forteller Zuccarello.