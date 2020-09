SMK: Ble ikke varslet om mistanke mot Bertheussen

I retten onsdag sa tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hennes mistanke mot Laila Bertheussen til slutte førte til at hun varslet.

– Dette er alvorlig. Om dette er sant, har enten Erna Solberg lagt skylden på teateret mot bedre viten, eller så har noen ikke gjort jobben sin med å informere. Hvis Erna Solberg har visst om bekymringsmeldingen, er det en skandale, sier kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiets til TV 2.

Tybring-Gjedde fortalte at hun nevnte saken for departementsråden, som videre skulle ta det med Statsministerens kontor.

– Vi innså at dette var en alvorlig sak, både for dem personlig og for landet. Jeg mente at mistanken burde komme statsministeren for øre, om mistanken var riktig eller feil, skulle ikke vi avgjøre. Jeg gikk tjenestevei, sa hun fra vitneboksen.

Nå sier SMK at de aldri mottok noe varsel.

– Statsministerens kontor ble varslet på telefon om at Bertheussen var siktet av PST cirka to timer før PST offentliggjorde dette. Dette var første gang Statsministerens kontor ble varslet om at Bertheussen kunne ha hatt en rolle i saken. For øvrig har vi ingen ytterligere kommentarer til den pågående rettsaken, skriver statssekretær Rune Alstadsæther til TV 2.

Justisdepartementet sier de ikke ønsker å kommentere saken.