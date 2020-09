– Jeg har ingenting å skjule

De to personene tilknyttet sykkellaget Arkea-Samsic som mandag ble pågrepet i forbindelse med en ransakelse under Tour de France, er løslatt av politiet.



Det skriver flere internasjonale medier, blant dem nyhetsbyrået AP.

Politiet ransaket Arkea-lagets hotell i Meribel på bakgrunn av dopingmistanke etter den 17. Tour-etappen sist onsdag. Fem dager senere ble en lege og en fysioterapeut som begge skal ha jobbet tett med stjernerytteren Nairo Quintana, pågrepet og avhørt.

De to ble løslatt sent tirsdag, opplyser fransk påtalemyndighet. Ingen er per nå siktet i saken, men etterforskningen fortsetter, opplyser Dominique Laurens hos påtalemyndigheten i Marseille.

Nairo Quintana publiserte tirsdag kveld en uttalelse der han benektet enhver befatning med doping.

– Det er aldri funnet noen dopingmidler. Jeg har ikke noe å skjule, og det har jeg heller aldri hatt, skrev Arkea-stjernen, ifølge AFP.

Quintana forteller at det bare ble funnet lovlige produkter på hotellrommet hans.

– De tok seg inn på rommet mitt og konfiskerte fullstendig lovlige vitamintilskudd, som kanskje ikke var kjente for franske myndigheter. Dette er hovedgrunnen til at det har tatt så lang til å klargjøre hva som har skjedd. Jeg ønsker å bekrefte at det aldri ble funnet doping, fortsetter mannen som har to annenplasser fra Tour de France, men i år ble nummer 17 i sammendraget.

Aktor Laurens opplyser at den pågående etterforskningen omfatter «en liten del» av Arkea-Samsic. Ifølge lagsjef Emmanuel Hubert dreier det seg om noen få ryttere og noen av deres personlige medhjelpere som ikke er ansatt av laget.

