Neste år slipper Tesla en stor og lynrask nyhet på markedet. Da får vi se de første eksemplarene av en ny og spinnvill utgave av Model S.

Denne uken har nemlig Tesla-sjef, Elon Musk, avslørt flere spennende detaljer, under «Batteridagen» som ble avholdt etter Teslas årlige aksjonærmøte i California.

Blant nyhetene er Tesla Model S Plaid.

Musk går knallhardt ut og lover rett og slett at dette blir verdens raskeste produksjonsbil, uansett type, rundt racerbanen Laguna Seca.

Her har de allerede satt en imponerende rundetid på 1:30.3.

Dette er bare tre sekunder bak banerekorden, som er satt av hyperbilen McLaren Senna. Musk mener attpåtil at de skal klare å kutte tiden med minst tre sekunder til, og dermed sette ny rekord.

Her er en prototype i fullt driv på Laguna Seca. Legg merke til spoileren bak.

Over 1.100 hk

Den største og viktigste forandringen kontra dagens Model S Performance, er at bilen blir utstyrt med tre motorer. En foran og to bak.

Nå bekrefter Tesla at samlet effekt blir over 1.100 hk. 0-60 mph (96 km/t) skal være i mål på UNDER 2 sekunder og toppfarten blir hele 320 km/t.

Det er nok ikke bare Elon Musk som smiler bredt for den kommede Plaid-utgaven av Model S. Foto: Scanpix

Målt fra 0-100 km/t, blir Model S Plaid regnet som verdens raskeste familiebil. Her må vi opp på hyperbilen Koenigsegg Gemera, for å matche tallene.

Tesla har også utført en rekke tester av nyheten på Nürburgring, verdens mest krevende racerbane.

Målet er å knuse Porsche Taycan. Det er foreløpig ikke publisert noen offisielle tider her, men basert på disse ytelsene og rundetiden på Laguna Seca, er det mye som tyder på at den amerikanske elbilprodusenten vil klare målet sitt.

Porsche satte ny rekord – nå svarer Tesla selvsikkert tilbake

Dette skriver Tesla Norge om den ny modellen på sine nettsider.

Kan bestilles nå

Som om ikke dette er nok, klinker Tesla til med å gi Model S Plaid rekordrekkevidde.

Her loves det minst 840 kilometer på én lading. Dette er blant annet et resultat av ny batteriteknologi.

Den nye verstingen kan allerede bestilles, og de norske prisene er klare. Ikke overrasende blir Plaid-versjonen betydelig dyrere enn dagens Long Range-modell.

Startprisen er solide 1.399.990 kroner. Altså 650.000 kroner mer enn Model S Longe Range.

Tesla skriver på sine nettsider at de beregner levering sent i 2021.

Test Porsche Taycan: Derfor er dette den beste elbilen på markedet

Se testen av Taycan Turbo her: