– Veldig aktuelt med oppkjøp

Denne uken har både Norwegian og SAS krisemøter med regjeringen.

Mandag troppet konsernsjef Jacob Schram og resten av toppledelsen i Norwegian opp i Næringsdepartementet, og hadde et timelangt møte med næringsminister Iselin Nybø (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Fredag ettermiddag skal den norske ledelsen i SAS i møte med de samme statsrådene. Begge selskapene sier at de trenger statlig hjelp for å klare seg gjennom vinteren, i og med at reiserestriksjonene gjør at de aller fleste fly må stå på bakken.

Mulig oppkjøp

Jon Gunnes, Venstres transportpolitiske talsperson på Stortinget, sier til TV 2 at det kan være ulike løsninger for de kriserammede flyselskapene.

– Kanskje man må inn med utvidede lånegarantier, men også noe kapital-innsprøyting gjennom å være medeier i en kort periode, sier Gunnes.

Den norske staten var i flere tiår medeier i SAS, sammen med den svenske og den danske staten. Men i 2018 solgte den norske staten seg helt ut av SAS. Den dype krisen som følge av koronapandemien har bragt opp igjen statlig eierskap i et av flyselskapene som en mulighet - ved at staten da lettere kan bidra med direkte pengestøtte.

Norwegian vs. SAS

Jon Gunnes mener at det denne gangen er mest aktuelt med oppkjøp i Norwegian, ikke SAS.

– SAS er jo eid delvis av den danske og svenske stat, og da er det kanskje enklere å finansiere nødstøtte til dem enn til Norwegian. Så det kan godt hende at det er Norwegian den norske staten må inn og bidra i. Det er kanskje de som sliter mest med å finne kapital til å fortsette som nå, og ikke minst til å vokse utover, sier Venstre-politikeren til TV 2.

– Hvor aktuelt mener du det er med et mulig statlig oppkjøp?

– Jeg tror det er veldig aktuelt. For nå er smittefaren veldig stor, og vi blir oppfordret til ikke å reise. Også innenlands skal vi unngå unødvendig reising. Derfor tror jeg det er veldig viktig at vi får avklart støtteordninger, sier Gunnes.

– Utelukker ikke

Venstres transportpolitiske talsperson er med dette den første stortingspolitikeren fra et regjeringsparti som sier at nytt statlig eierskap i luftfarten nå er aktuelt. Lederen for Transport- og kommunikasjonkomiteen på Stortinget, Helge Orten fra Høyre, vil foreløpig ikke si noe om mulige løsninger.

– Er det aktuelt med statlig oppkjøp i et av flyselskapene?

– Jeg tror det er for tidlig å være for bastant på det nå. Nå er det viktig å få en oversikt over situasjonen, og så er vi opptatt av at vi skal ha en velfungerende luftfart også i etterkant av denne pandemien, sier Orten til TV 2.

Kristelig Folkepartis transportpolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan, holder også kortene tett til brystet når det gjelder mulig oppkjøp:

– I dag vil jeg ikke utelukke noe som helst. Men jeg vil heller ikke peke på at det er den eneste løsningen, sier Grøvan.

Frp-møte

Torsdag tok tre stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet turen til Norwegians hovedkontor på Fornebu. Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, transportpolitisk talsperson Bård Hoksrud og tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale ville høre fra ledelsen i Norwegian om den kritiske situasjonen, og hvilke ønsker selskapet har når det gjelder hjelp fra staten.

– Norwegian er viktig for konkurransen i norsk luftfart, og Frp vil hjelpe til gjennom denne krisen hvis selskapet og långiverne fortsetter sitt arbeid, sier Listhaug til TV 2 etter møtet.

– Kan en løsning være at staten går inn som eier?

– Mulige løsninger må vi diskutere og komme tilbake til, sier Listhaug.

FRP-MØTE: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Jon Georg Dale hadde torsdag møte med Norwegian-ledelsen, fra venstre Anne-Sissel Skånvik, konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen. Foto: TV 2

Widerøe

Også Widerøe sliter tungt økonomisk, men har signalisert at det viktigste for dem er statens støttekjøp av flyruter på kortbanenettet. Venstres Jon Gunnes mener at statens hjelp for Widerøe først og fremst vil være å fortsette disse kjøpene.

– Her må man nok inn og kjøpe enda flere statlige flyruter. Denne ordningen må vedvare og øke, sier Gunnes til TV 2.